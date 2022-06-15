Насадка-миксер Практика 779-479 (M14, 120x600 мм)

Преимущества

Насадка перемешивающая по вертикали вверх с 3-мя рабочими лопастями идеальны для специальных миксеров с шпинделем М14

Для перемешивания тяжелых цементных и гипсовых растворов, плиточного клея в больших объемах

Насадка для перемешивания ПРАКТИКА хвостовик М14, 120 х 600 мм, оцинкованная, для гипсовых и цементных смесей. Серия "Профи".