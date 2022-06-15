Насадка-миксер Практика 779-479 (M14, 120x600 мм)
Арт. О00000007122
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Длина, мм
|600
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Диаметр, мм
|120
- Насадка для перемешивания ПРАКТИКА хвостовик М14, 120 х 600 мм, оцинкованная, для гипсовых и цементных смесей. Серия "Профи".
Преимущества
- Насадка перемешивающая по вертикали вверх с 3-мя рабочими лопастями идеальны для специальных миксеров с шпинделем М14
- Для перемешивания тяжелых цементных и гипсовых растворов, плиточного клея в больших объемах