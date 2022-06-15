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Насадка-миксер Практика 779-479 (M14, 120x600 мм)
5.0
2
1 130 ₽
Насадки миксеры (мешалки)
    Насадка-миксер Практика 779-479 (M14, 120x600 мм)
    Арт. О00000007122
    5.0
    2
    Насадка-миксер Практика 779-479 (M14, 120x600 мм)
    Насадка-миксер Практика 779-479 (M14, 120x600 мм)
    Насадка-миксер Практика 779-479 (M14, 120x600 мм)
      Насадка-миксер Практика 779-479 (M14, 120x600 мм)
      Насадка-миксер Практика 779-479 (M14, 120x600 мм)
      Насадка-миксер Практика 779-479 (M14, 120x600 мм)

      Насадка-миксер Практика 779-479 (M14, 120x600 мм)

      1 130 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000007122
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Практика
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Длина, мм
      		600
      Диаметр, мм
      		120
      Все характеристики
      1 130 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Насадка для перемешивания ПРАКТИКА хвостовик М14, 120 х 600 мм, оцинкованная, для гипсовых и цементных смесей. Серия "Профи".

        Преимущества

        • Насадка перемешивающая по вертикали вверх с 3-мя рабочими лопастями идеальны для специальных миксеров с шпинделем М14
        • Для перемешивания тяжелых цементных и гипсовых растворов, плиточного клея в больших объемах