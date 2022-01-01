Насадка-миксер для перемешивания Практика Профи 779-509, НЕХ 10, 100х600 мм
Арт. О00000024357
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Россия
|
Длина, мм
|600
|
Диаметр, мм
|100
- Насадка миксерная ПРАКТИКА 779-509 серия "Профи" оцинкованная, для гипсовых смесей. Насадки перемешивающие по вертикали вверх с 2-мя рабочими лопастями, для дрелей с высоким крутящим моментом, шуруповертов и перфораторов. Для перемешивания гипсовых растворов, плиточного и обойного клея.
Преимущества
- Прочность
- Надежность