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Насадка-миксер для перемешивания Практика Профи 779-509, НЕХ 10, 100х600 мм
495 ₽
Насадки миксеры (мешалки)
    Насадка-миксер для перемешивания Практика Профи 779-509, НЕХ 10, 100х600 мм
    Арт. О00000024357
    Насадка-миксер для перемешивания Практика Профи 779-509, НЕХ 10, 100х600 мм
    Насадка-миксер для перемешивания Практика Профи 779-509, НЕХ 10, 100х600 мм
    Насадка-миксер для перемешивания Практика Профи 779-509, НЕХ 10, 100х600 мм
      Насадка-миксер для перемешивания Практика Профи 779-509, НЕХ 10, 100х600 мм
      Насадка-миксер для перемешивания Практика Профи 779-509, НЕХ 10, 100х600 мм
      Насадка-миксер для перемешивания Практика Профи 779-509, НЕХ 10, 100х600 мм

      Насадка-миксер для перемешивания Практика Профи 779-509, НЕХ 10, 100х600 мм

      495 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000024357

      Характеристики

      Производитель
      		Практика
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Длина, мм
      		600
      Диаметр, мм
      		100
      Все характеристики
      495 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Насадка миксерная ПРАКТИКА 779-509 серия "Профи" оцинкованная, для гипсовых смесей. Насадки перемешивающие по вертикали вверх с 2-мя рабочими лопастями, для дрелей с высоким крутящим моментом, шуруповертов и перфораторов. Для перемешивания гипсовых растворов, плиточного и обойного клея.

        Преимущества

        • Прочность
        • Надежность