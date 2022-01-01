Насадка-миксер для перемешивания Практика Профи 779-561, SDS-plus, 80х400 мм
Арт. О00000024358
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Длина, мм
|400
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Диаметр, мм
|80
- Насадка миксерная ПРАКТИКА 779-561 серия "Профи" оцинкованная, для гипсовых смесей. Насадки перемешивающие по вертикали вверх с 2-мя рабочими лопастями, для дрелей с высоким крутящим моментом, шуруповертов и перфораторов. Для перемешивания гипсовых растворов, плиточного и обойного клея.
Преимущества
- Прочность
- Надежность