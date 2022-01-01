Насадка-миксер для перемешивания Практика Профи 779-493, НЕХ 8, 80х400 мм

Преимущества

Прочность

Надежность

Насадка миксерная ПРАКТИКА 779-493 серия "Профи" НЕХ 8, 80х400 мм, оцинкованная, для гипсовых смесей. Насадки перемешивающие по вертикали вверх с 2-мя рабочими лопастями, для дрелей с высоким крутящим моментом, шуруповертов и перфораторов. Для перемешивания гипсовых растворов, плиточного и обойного клея.