Стойка для дрели P.I.T. P0010002
Арт. О00000026726
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Китай
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Диаметр зажимного отверстия, мм
|40
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Макс. глубина сверления, мм
|60
- Стойка для сверлильных машин используется совместно с дрелями и применяется для закрепления инструмента при сверлении под углом 90 градусов к обрабатываемой поверхности
Преимущества
- Регулировка угла наклона сверления
- Фиксация глубины сверления
- Ограничение глубины сверления
- Глубина сверления - 60 мм
- Диаметр гнезда для дрели - 40 мм