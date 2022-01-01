Стойка для дрели P.I.T. P0010002

Преимущества

Регулировка угла наклона сверления

Фиксация глубины сверления

Ограничение глубины сверления

Глубина сверления - 60 мм

Диаметр гнезда для дрели - 40 мм

Стойка для сверлильных машин используется совместно с дрелями и применяется для закрепления инструмента при сверлении под углом 90 градусов к обрабатываемой поверхности