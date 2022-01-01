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Стойка для дрели P.I.T. P0010002
Найти аналог
Стойки для дрелей
    Стойка для дрели P.I.T. P0010002
    Арт. О00000026726
    Стойка для дрели P.I.T. P0010002
    Стойка для дрели P.I.T. P0010002
    Стойка для дрели P.I.T. P0010002
    Стойка для дрели P.I.T. P0010002
    Стойка для дрели P.I.T. P0010002
    Стойка для дрели P.I.T. P0010002
    Стойка для дрели P.I.T. P0010002
    Стойка для дрели P.I.T. P0010002
      Стойка для дрели P.I.T. P0010002
      Стойка для дрели P.I.T. P0010002
      Стойка для дрели P.I.T. P0010002
      Стойка для дрели P.I.T. P0010002
      Стойка для дрели P.I.T. P0010002
      Стойка для дрели P.I.T. P0010002
      Стойка для дрели P.I.T. P0010002
      Стойка для дрели P.I.T. P0010002

      Стойка для дрели P.I.T. P0010002

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000026726

      Характеристики

      Производитель
      		P.I.T.
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Китай
      Диаметр зажимного отверстия, мм
      		40
      Макс. глубина сверления, мм
      		60
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Стойка для сверлильных машин используется совместно с дрелями и применяется для закрепления инструмента при сверлении под углом 90 градусов к обрабатываемой поверхности

        Преимущества

        • Регулировка угла наклона сверления
        • Фиксация глубины сверления
        • Ограничение глубины сверления
        • Глубина сверления - 60 мм
        • Диаметр гнезда для дрели - 40 мм