Дрель Энкор ДЭ-450ЭР/10 50061, 450 Вт
Арт. Х106675
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип двигателя
|щеточный
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Напряжение сети, В
|220
- Дрель Энкор ДЭ-450ЭР/10 50061 - инструмент с виброгашением. Задняя рукоятка имеет резиновую накладку, благодаря этому происходит снижение уровня вибрации. В зависимости от обрабатываемого материала выберите нужное число оборотов с помощью регулировочного колеса, расположенного на курке выключателя.
Преимущества
- Обрезиненный сетевой шнур 2.5 метра
- Режим реверса
- Ключевой патрон
- На основании кабеля находится держательная муфта для крепления оснастки