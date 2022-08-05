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Дрель Энкор ДЭ-450ЭР/10 50061, 450 Вт
5.0
1
Найти аналог
Сетевые дрели
    Дрель Энкор ДЭ-450ЭР/10 50061, 450 Вт
    Арт. Х106675
    5.0
    1
    Дрель Энкор ДЭ-450ЭР/10 50061, 450 Вт

      Дрель Энкор ДЭ-450ЭР/10 50061, 450 Вт

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. Х106675
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Энкор
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип двигателя
      		щеточный
      Напряжение сети, В
      		220
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Дрель Энкор ДЭ-450ЭР/10 50061 - инструмент с виброгашением. Задняя рукоятка имеет резиновую накладку, благодаря этому происходит снижение уровня вибрации. В зависимости от обрабатываемого материала выберите нужное число оборотов с помощью регулировочного колеса, расположенного на курке выключателя.

        Преимущества

        • Обрезиненный сетевой шнур 2.5 метра
        • Режим реверса
        • Ключевой патрон
        • На основании кабеля находится держательная муфта для крепления оснастки