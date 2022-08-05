Преимущества

Обрезиненный сетевой шнур 2.5 метра

Режим реверса

Ключевой патрон

На основании кабеля находится держательная муфта для крепления оснастки

Дрель Энкор ДЭ-450ЭР/10 50061 - инструмент с виброгашением. Задняя рукоятка имеет резиновую накладку, благодаря этому происходит снижение уровня вибрации. В зависимости от обрабатываемого материала выберите нужное число оборотов с помощью регулировочного колеса, расположенного на курке выключателя.