Дрель ударная Кратон PD-530
Арт. О00000031745
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип двигателя
|щеточный
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Напряжение сети, В
|220
- Дрель ударная Кратон PD-530 предназначена для сверления отверстий в различных материалах. Благодаря электронному регулятору частоты вращения можно подобрать оптимальный режим работы. Модель имеет прочный корпус, защищающий внутренние узлы от механических повреждений. Дополнительная рукоятка обеспечивает лучший контроль над инструментом.
Преимущества
- Переключатель направления вращения (реверс)
- Фиксация кнопки пуска для более удобной работы
- Эргономичный дизайн корпуса и рукоятки с резиновыми накладками, которые эффективно противодействуют скольжению инструмента в руке во время работы
- Ограничитель глубины не даст уйти сверлу дальше чем нужно, благодаря чему можно делать отверстия заданной глубины