Преимущества

Переключатель направления вращения (реверс)

Фиксация кнопки пуска для более удобной работы

Эргономичный дизайн корпуса и рукоятки с резиновыми накладками, которые эффективно противодействуют скольжению инструмента в руке во время работы

Ограничитель глубины не даст уйти сверлу дальше чем нужно, благодаря чему можно делать отверстия заданной глубины

Дрель ударная Кратон PD-530 предназначена для сверления отверстий в различных материалах. Благодаря электронному регулятору частоты вращения можно подобрать оптимальный режим работы. Модель имеет прочный корпус, защищающий внутренние узлы от механических повреждений. Дополнительная рукоятка обеспечивает лучший контроль над инструментом.