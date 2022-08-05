Дрель ударная Кратон PD-650-13P
Арт. О00000031749
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип двигателя
|щеточный
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Напряжение сети, В
|220
- Дрель ударная Кратон PD-650-13P используется для сверления отверстий в металле и древесине. Благодаря электронному регулятору частоты вращения можно выбрать оптимальный режим работы. Модель оснащается быстрозажимным патроном, что обеспечивает удобство при необходимости часто менять оснастку. Дополнительная рукоятка способствует лучшему контролю над инструментом.
Преимущества
- Переключатель направления вращения (реверс)
- Фиксация кнопки пуска для более удобной работы
- Надежный металлический корпус редуктора для долгого срока службы
- Эргономичный дизайн корпуса и рукоятки с резиновыми накладками, которые эффективно противодействуют скольжению инструмента в руке во время работы
- Ограничитель глубины не даст уйти сверлу дальше чем нужно, благодаря чему можно делать отверстия заданной глубины