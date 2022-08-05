Преимущества

Переключатель направления вращения (реверс)

Фиксация кнопки пуска для более удобной работы

Надежный металлический корпус редуктора для долгого срока службы

Эргономичный дизайн корпуса и рукоятки с резиновыми накладками, которые эффективно противодействуют скольжению инструмента в руке во время работы

Ограничитель глубины не даст уйти сверлу дальше чем нужно, благодаря чему можно делать отверстия заданной глубины

Дрель ударная Кратон PD-650-13P используется для сверления отверстий в металле и древесине. Благодаря электронному регулятору частоты вращения можно выбрать оптимальный режим работы. Модель оснащается быстрозажимным патроном, что обеспечивает удобство при необходимости часто менять оснастку. Дополнительная рукоятка способствует лучшему контролю над инструментом.