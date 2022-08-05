Дрель ударная Кратон PD-850-13P
Арт. О00000031750
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип двигателя
|щеточный
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Напряжение сети, В
|220
- Дрель ударная Кратон PD-850-13P поддерживает два рабочих режима - сверление и сверление с ударом. Регулятор числа оборотов позволяет выбрать нужную частоту вращения в зависимости от материала и вида работ. Корпус редуктора выполнен из металла, что обеспечивает надежность и долгий срок службы инструмента. Рукоятка с резиновой накладкой не скользит в руке.
Преимущества
- Переключатель направления вращения (реверс)
- Фиксация кнопки пуска для более удобной работы
- Эргономичный дизайн корпуса и рукоятки с резиновыми накладками, которые эффективно противодействуют скольжению инструмента в руке во время работы
- Поворотная дополнительная рукоятка обеспечит лучший контроль
- Ограничитель глубины не даст уйти сверлу дальше чем нужно, благодаря чему можно делать отверстия заданной глубины