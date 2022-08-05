Преимущества

Переключатель направления вращения (реверс)

Фиксация кнопки пуска для более удобной работы

Эргономичный дизайн корпуса и рукоятки с резиновыми накладками, которые эффективно противодействуют скольжению инструмента в руке во время работы

Поворотная дополнительная рукоятка обеспечит лучший контроль

Ограничитель глубины не даст уйти сверлу дальше чем нужно, благодаря чему можно делать отверстия заданной глубины

Дрель ударная Кратон PD-850-13P поддерживает два рабочих режима - сверление и сверление с ударом. Регулятор числа оборотов позволяет выбрать нужную частоту вращения в зависимости от материала и вида работ. Корпус редуктора выполнен из металла, что обеспечивает надежность и долгий срок службы инструмента. Рукоятка с резиновой накладкой не скользит в руке.