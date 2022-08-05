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Дрель ударная Кратон PD-850-13P
5.0
1
2 990 ₽
4 810 ₽
Сетевые дрели
    Дрель ударная Кратон PD-850-13P
    Арт. О00000031750
    5.0
    1
    Дрель ударная Кратон PD-850-13P
    Дрель ударная Кратон PD-850-13P
    Дрель ударная Кратон PD-850-13P
    Дрель ударная Кратон PD-850-13P
    Дрель ударная Кратон PD-850-13P
    Дрель ударная Кратон PD-850-13P
      Дрель ударная Кратон PD-850-13P
      Дрель ударная Кратон PD-850-13P
      Дрель ударная Кратон PD-850-13P
      Дрель ударная Кратон PD-850-13P
      Дрель ударная Кратон PD-850-13P
      Дрель ударная Кратон PD-850-13P

      Дрель ударная Кратон PD-850-13P

      • -1 820 ₽
      2 990 ₽
      4 810 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 8 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 9 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка 8 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. О00000031750
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Кратон
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип двигателя
      		щеточный
      Напряжение сети, В
      		220
      Все характеристики
      • -1 820 ₽
      2 990 ₽
      4 810 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 8 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 9 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка 8 сентября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Дрель ударная Кратон PD-850-13P поддерживает два рабочих режима - сверление и сверление с ударом. Регулятор числа оборотов позволяет выбрать нужную частоту вращения в зависимости от материала и вида работ. Корпус редуктора выполнен из металла, что обеспечивает надежность и долгий срок службы инструмента. Рукоятка с резиновой накладкой не скользит в руке.

        Преимущества

        • Переключатель направления вращения (реверс)
        • Фиксация кнопки пуска для более удобной работы
        • Эргономичный дизайн корпуса и рукоятки с резиновыми накладками, которые эффективно противодействуют скольжению инструмента в руке во время работы
        • Поворотная дополнительная рукоятка обеспечит лучший контроль
        • Ограничитель глубины не даст уйти сверлу дальше чем нужно, благодаря чему можно делать отверстия заданной глубины