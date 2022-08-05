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Дрель ударная Кратон PD-620
4.0
1
2 990 ₽
3 965 ₽
Сетевые дрели
    Дрель ударная Кратон PD-620
    Арт. О00000031746
    4.0
    1
    Дрель ударная Кратон PD-620
    Дрель ударная Кратон PD-620
    Дрель ударная Кратон PD-620
    Дрель ударная Кратон PD-620
    Дрель ударная Кратон PD-620
    Дрель ударная Кратон PD-620
    Дрель ударная Кратон PD-620
      Дрель ударная Кратон PD-620
      Дрель ударная Кратон PD-620
      Дрель ударная Кратон PD-620
      Дрель ударная Кратон PD-620
      Дрель ударная Кратон PD-620
      Дрель ударная Кратон PD-620
      Дрель ударная Кратон PD-620

      Дрель ударная Кратон PD-620

      • -975 ₽
      2 990 ₽
      3 965 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 года гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. О00000031746
      4.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Кратон
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип двигателя
      		щеточный
      Напряжение сети, В
      		220
      Все характеристики
      • -975 ₽
      2 990 ₽
      3 965 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 года гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Дрель ударная Кратон PD-620 предназначена для сверления отверстий в различным материалах. Ударный механизм обеспечивает эффективность при работе с кирпичом и бетоном. Наличие реверса упрощает выведение застрявшего в материале сверла. С помощью специального колёсика на курке выключателя, можно регулировать число оборотов. 

        Преимущества

        • Ключевой патрон - для надежной фиксации оснастки
        • Фиксация клавиши "Пуск" - для продолжительных работ
        • Наличие реверса
        • Ограничитель глубины - для сверления отверстия на заданную глубину
        • Дополнительная рукоятка - для комфортной работы