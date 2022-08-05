Дрель ударная Кратон PD-620
Арт. О00000031746
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип двигателя
|щеточный
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Напряжение сети, В
|220
- Дрель ударная Кратон PD-620 предназначена для сверления отверстий в различным материалах. Ударный механизм обеспечивает эффективность при работе с кирпичом и бетоном. Наличие реверса упрощает выведение застрявшего в материале сверла. С помощью специального колёсика на курке выключателя, можно регулировать число оборотов.
Преимущества
- Ключевой патрон - для надежной фиксации оснастки
- Фиксация клавиши "Пуск" - для продолжительных работ
- Наличие реверса
- Ограничитель глубины - для сверления отверстия на заданную глубину
- Дополнительная рукоятка - для комфортной работы