Преимущества

Ключевой патрон - для надежной фиксации оснастки

Фиксация клавиши "Пуск" - для продолжительных работ

Наличие реверса

Ограничитель глубины - для сверления отверстия на заданную глубину

Дополнительная рукоятка - для комфортной работы

Дрель ударная Кратон PD-620 предназначена для сверления отверстий в различным материалах. Ударный механизм обеспечивает эффективность при работе с кирпичом и бетоном. Наличие реверса упрощает выведение застрявшего в материале сверла. С помощью специального колёсика на курке выключателя, можно регулировать число оборотов.