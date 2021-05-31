Купить дрель DeWalt DWD024 можно для работы с твердой поверхностью камня, бетона, кирпича или металла. Ударный режим позволяет делать сквозные и несквозные отверстия быстро, а установленный ограничитель глубины помогает достигнуть точности в работе. Дрель оснащена реверсом для работы в двух направлениях - монтажа и демонтажа крепежных изделий. Рукоятка прорезинена для уменьшения вибрации, передаваемой рукам. Поставляется в удобном чемодане, который делает транспортировку инструмента проще.

Преимущества