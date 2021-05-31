Дрель ударная DeWalt DWD024, 650 Вт
Арт. Х10653
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Тип двигателя
|щеточный
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Напряжение сети, В
|220
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8 399 ₽
- Персональная скидка
Купить дрель DeWalt DWD024 можно для работы с твердой поверхностью камня, бетона, кирпича или металла. Ударный режим позволяет делать сквозные и несквозные отверстия быстро, а установленный ограничитель глубины помогает достигнуть точности в работе. Дрель оснащена реверсом для работы в двух направлениях - монтажа и демонтажа крепежных изделий. Рукоятка прорезинена для уменьшения вибрации, передаваемой рукам. Поставляется в удобном чемодане, который делает транспортировку инструмента проще.
Преимущества
- Двигатель на 650 Вт
- Компактные размеры
- Электронная регулировка оборотов
- Функция реверса
- Ограничитель глубины
- Прорезиненная рукоятка для удержания без проскальзывания