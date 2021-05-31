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Дрель ударная DeWalt DWD024, 650 Вт
3.8
12
6 518 ₽
6 780 ₽
Сетевые дрели
    Дрель ударная DeWalt DWD024, 650 Вт
    Арт. Х10653
    3.8
    12
    Дрель ударная DeWalt DWD024, 650 Вт
    Дрель ударная DeWalt DWD024, 650 Вт
    Дрель ударная DeWalt DWD024, 650 Вт
    Дрель ударная DeWalt DWD024, 650 Вт
    Дрель ударная DeWalt DWD024, 650 Вт
      Дрель ударная DeWalt DWD024, 650 Вт
      Дрель ударная DeWalt DWD024, 650 Вт
      Дрель ударная DeWalt DWD024, 650 Вт
      Дрель ударная DeWalt DWD024, 650 Вт
      Дрель ударная DeWalt DWD024, 650 Вт

      Дрель ударная DeWalt DWD024, 650 Вт

      • -262 ₽
      6 518 ₽
      6 780 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 года гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. Х10653
      3.8
      12

      Характеристики

      Производитель
      		DeWalt
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Тип двигателя
      		щеточный
      Напряжение сети, В
      		220
      Все характеристики
      • -262 ₽
      6 518 ₽
      6 780 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 года гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить

      • Купить дрель DeWalt DWD024 можно для работы с твердой поверхностью камня, бетона, кирпича или металла. Ударный режим позволяет делать сквозные и несквозные отверстия быстро, а установленный ограничитель глубины помогает достигнуть точности в работе. Дрель оснащена реверсом для работы в двух направлениях - монтажа и демонтажа крепежных изделий. Рукоятка прорезинена для уменьшения вибрации, передаваемой рукам. Поставляется в удобном чемодане, который делает транспортировку инструмента проще.

        Преимущества

        • Двигатель на 650 Вт
        • Компактные размеры
        • Электронная регулировка оборотов
        • Функция реверса
        • Ограничитель глубины
        • Прорезиненная рукоятка для удержания без проскальзывания