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Дрель ударная DeWalt D21720, 650 Вт
5.0
1
Найти аналог
Сетевые дрели
    Дрель ударная DeWalt D21720, 650 Вт
    Арт. Х106327
    5.0
    1
    Дрель ударная DeWalt D21720, 650 Вт

      Дрель ударная DeWalt D21720, 650 Вт

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. Х106327
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		DeWalt
      Страна производства
      		Чехия
      Родина бренда
      		США
      Тип двигателя
      		щеточный
      Напряжение сети, В
      		220
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы

      • Ударная дрель DeWALT D21720 – надежный, легкий, профессиональный инструмент для работ с самым различным материалом в течение продолжительного времени. Это компактный и очень мощный инструмент позволяет высверливать отверстия идентичной глубины благодаря ограничителю глубины сверления. Дрель снабжена двумя режимными переключателями. Один из них служит для установки режима чистого сверления или сверления с ударом (для работы по кирпичу и низкомарочному бетону). Второй, расположенный в нижней части корпуса, позволяет выбрать оптимальный скоростной режим с соответствующим крутящим моментом. Данная модель снабжена двухскоростным редуктором, благодаря чему можно выбрать идеальный режим сверления в зависимости от материала. Ключевой кулачковый патрон упрощает смену принадлежностей и прослужит долго.

        Преимущества

        • Компактные габариты и малый вес - для неутомительной работы
        • Двухскоростной редуктор
        • Электронная регулировка скорости
        • Реверс
        • Высококачественный 13 мм патрон
        • Быстрая замена оснастки
        • Два режима работы - сверление и сверление с ударом