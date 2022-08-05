Дрель ударная DeWalt D21720, 650 Вт
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Чехия
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Родина бренда
|США
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Тип двигателя
|щеточный
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Напряжение сети, В
|220
Ударная дрель DeWALT D21720 – надежный, легкий, профессиональный инструмент для работ с самым различным материалом в течение продолжительного времени. Это компактный и очень мощный инструмент позволяет высверливать отверстия идентичной глубины благодаря ограничителю глубины сверления. Дрель снабжена двумя режимными переключателями. Один из них служит для установки режима чистого сверления или сверления с ударом (для работы по кирпичу и низкомарочному бетону). Второй, расположенный в нижней части корпуса, позволяет выбрать оптимальный скоростной режим с соответствующим крутящим моментом. Данная модель снабжена двухскоростным редуктором, благодаря чему можно выбрать идеальный режим сверления в зависимости от материала. Ключевой кулачковый патрон упрощает смену принадлежностей и прослужит долго.
Преимущества
- Компактные габариты и малый вес - для неутомительной работы
- Двухскоростной редуктор
- Электронная регулировка скорости
- Реверс
- Высококачественный 13 мм патрон
- Быстрая замена оснастки
- Два режима работы - сверление и сверление с ударом