Ударная дрель DeWALT D21720 – надежный, легкий, профессиональный инструмент для работ с самым различным материалом в течение продолжительного времени. Это компактный и очень мощный инструмент позволяет высверливать отверстия идентичной глубины благодаря ограничителю глубины сверления. Дрель снабжена двумя режимными переключателями. Один из них служит для установки режима чистого сверления или сверления с ударом (для работы по кирпичу и низкомарочному бетону). Второй, расположенный в нижней части корпуса, позволяет выбрать оптимальный скоростной режим с соответствующим крутящим моментом. Данная модель снабжена двухскоростным редуктором, благодаря чему можно выбрать идеальный режим сверления в зависимости от материала. Ключевой кулачковый патрон упрощает смену принадлежностей и прослужит долго.

Преимущества