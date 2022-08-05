Преимущества

Мягкая накладка на рукоятке

Усиленное крепление сетевого кабеля

Мощный мотор

Реверс

Компактные размеры

Дрель DeWalt DW 221 - инструмент с металлическим корпусом редуктора, обеспечивающим долгий срок службы. Сетевой кабель прочно укреплен, что способствует его более надежной службе. Мощность двигателя в 701 Вт делает работу инструмента более эффективной. Обрезиненные вставки на рукоятке дрели делают работу неутомительной. Поможет быстро и точно высверлить в древесине и тонких металлах отверстия диаметром до 25 и 10 мм соответственно. Благодаря малому весу, наличию электронной регулировки скорости и реверса данная модель также применима для шуруповертных работ. Металлический корпус редуктора увеличивает срок службы внутренних деталей и всего инструмента. На задней рукоятке инструмента имеется специальный упор для руки, который предотвращает ее соскальзывание.