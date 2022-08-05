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Дрель DeWalt DW221, 701 Вт
5.0
1
Найти аналог
Сетевые дрели
    Дрель DeWalt DW221, 701 Вт
    Арт. 77777Х10669
    5.0
    1
    Дрель DeWalt DW221, 701 Вт
    Дрель DeWalt DW221, 701 Вт
    Дрель DeWalt DW221, 701 Вт
    Дрель DeWalt DW221, 701 Вт
      Дрель DeWalt DW221, 701 Вт
      Дрель DeWalt DW221, 701 Вт
      Дрель DeWalt DW221, 701 Вт
      Дрель DeWalt DW221, 701 Вт

      Дрель DeWalt DW221, 701 Вт

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. 77777Х10669
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		DeWalt
      Страна производства
      		Чехия
      Родина бренда
      		США
      Тип двигателя
      		щеточный
      Напряжение сети, В
      		220
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Дрель DeWalt DW 221 - инструмент с металлическим корпусом редуктора, обеспечивающим долгий срок службы. Сетевой кабель прочно укреплен, что способствует его более надежной службе. Мощность двигателя в 701 Вт делает работу инструмента более эффективной. Обрезиненные вставки на рукоятке дрели делают работу неутомительной. Поможет быстро и точно высверлить в древесине и тонких металлах отверстия диаметром до 25 и 10 мм соответственно. Благодаря малому весу, наличию электронной регулировки скорости и реверса данная модель также применима для шуруповертных работ. Металлический корпус редуктора увеличивает срок службы внутренних деталей и всего инструмента. На задней рукоятке инструмента имеется специальный упор для руки, который предотвращает ее соскальзывание. 

        Преимущества

        • Мягкая накладка на рукоятке
        • Усиленное крепление сетевого кабеля
        • Мощный мотор
        • Реверс
        • Компактные размеры