Дрель DeWalt DW221, 701 Вт
Арт. 77777Х10669
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Чехия
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Родина бренда
|США
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Тип двигателя
|щеточный
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Напряжение сети, В
|220
- Дрель DeWalt DW 221 - инструмент с металлическим корпусом редуктора, обеспечивающим долгий срок службы. Сетевой кабель прочно укреплен, что способствует его более надежной службе. Мощность двигателя в 701 Вт делает работу инструмента более эффективной. Обрезиненные вставки на рукоятке дрели делают работу неутомительной. Поможет быстро и точно высверлить в древесине и тонких металлах отверстия диаметром до 25 и 10 мм соответственно. Благодаря малому весу, наличию электронной регулировки скорости и реверса данная модель также применима для шуруповертных работ. Металлический корпус редуктора увеличивает срок службы внутренних деталей и всего инструмента. На задней рукоятке инструмента имеется специальный упор для руки, который предотвращает ее соскальзывание.
Преимущества
- Мягкая накладка на рукоятке
- Усиленное крепление сетевого кабеля
- Мощный мотор
- Реверс
- Компактные размеры