Преимущества

Патронный ключ крепится на держательной муфте, которая расположена на основании кабеля

Полимерный корпус редуктора обеспечивает комфортную работу с ударной дрелью DeWalt D 21805

Прорезиненная рукоятка дрели имеет два упора для руки, что предотвращает ее соскальзывание и обеспечивает более надежный хват

Двухскоростной редуктор

Новая конструкция переключения передач редуктора - для увеличения срока службы

Запатентованная система поддержки якоря

Реверс

Ударная дрель DeWalt D 21805 имеет две скорости работы, оснащена новым надежным двигателем. Полимерный корпус редуктора и прорезиненные накладки обеспечивают комфортную работу с инструментом. Дополнительная рукоятка устанавливается в любом удобном положении и обеспечивает надежное и точное управление дрелью.