Дрель ударная DeWalt D21805, 770 Вт
Арт. Х106762
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Чехия
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Родина бренда
|США
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Тип двигателя
|щеточный
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Напряжение сети, В
|220
- Ударная дрель DeWalt D 21805 имеет две скорости работы, оснащена новым надежным двигателем. Полимерный корпус редуктора и прорезиненные накладки обеспечивают комфортную работу с инструментом. Дополнительная рукоятка устанавливается в любом удобном положении и обеспечивает надежное и точное управление дрелью.
Преимущества
- Патронный ключ крепится на держательной муфте, которая расположена на основании кабеля
- Полимерный корпус редуктора обеспечивает комфортную работу с ударной дрелью DeWalt D 21805
- Прорезиненная рукоятка дрели имеет два упора для руки, что предотвращает ее соскальзывание и обеспечивает более надежный хват
- Двухскоростной редуктор
- Новая конструкция переключения передач редуктора - для увеличения срока службы
- Запатентованная система поддержки якоря
- Реверс