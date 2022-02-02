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Дрель ударная DeWalt D21805, 770 Вт
5.0
2
Найти аналог
Сетевые дрели
    Дрель ударная DeWalt D21805, 770 Вт
    Арт. Х106762
    5.0
    2
    Дрель ударная DeWalt D21805, 770 Вт
    Дрель ударная DeWalt D21805, 770 Вт
    Дрель ударная DeWalt D21805, 770 Вт
    Дрель ударная DeWalt D21805, 770 Вт
      Дрель ударная DeWalt D21805, 770 Вт
      Дрель ударная DeWalt D21805, 770 Вт
      Дрель ударная DeWalt D21805, 770 Вт
      Дрель ударная DeWalt D21805, 770 Вт

      Дрель ударная DeWalt D21805, 770 Вт

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. Х106762
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		DeWalt
      Страна производства
      		Чехия
      Родина бренда
      		США
      Тип двигателя
      		щеточный
      Напряжение сети, В
      		220
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Ударная дрель DeWalt D 21805 имеет две скорости работы, оснащена новым надежным двигателем. Полимерный корпус редуктора и прорезиненные накладки обеспечивают комфортную работу с инструментом. Дополнительная рукоятка устанавливается в любом удобном положении и обеспечивает надежное и точное управление дрелью.

        Преимущества

        • Патронный ключ крепится на держательной муфте, которая расположена на основании кабеля
        • Полимерный корпус редуктора обеспечивает комфортную работу с ударной дрелью DeWalt D 21805
        • Прорезиненная рукоятка дрели имеет два упора для руки, что предотвращает ее соскальзывание и обеспечивает более надежный хват
        • Двухскоростной редуктор
        • Новая конструкция переключения передач редуктора - для увеличения срока службы
        • Запатентованная система поддержки якоря
        • Реверс