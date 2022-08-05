Преимущества

Компактность и малый вес

Блокировка включения - для продолжительных работ

Дрель может быть использована как шуруповерт, благодаря функции реверса

Прорезиненная рукоятка обеспечивает надежный хват

Плавная регулировка скорости

Ударная дрель DeWalt DWD 024 - инструмент для сверления отверстий в различных материалах. Функция реверса позволяет использовать дрель в качестве шуруповерта. Прорезиненная дополнительная рукоятка обеспечивает надежное удержание инструмента и делает работу более комфортной. Для сверления нескольких отверстий равной глубины предусмотрен ограничитель глубины сверления. На сетевом шнуре ударной дрелиDeWalt DWD 024есть держатель для патронного ключа.