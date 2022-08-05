Дрель ударная DeWalt DWD024KS, 650 Вт
Арт. 77777Х106257
Характеристики
|
Производитель
|
Тип двигателя
|щеточный
|
Напряжение сети, В
|220
|
Плавный пуск
|Нет
|
Защита от перегрузки
|Нет
- Ударная дрель DeWalt DWD 024 - инструмент для сверления отверстий в различных материалах. Функция реверса позволяет использовать дрель в качестве шуруповерта. Прорезиненная дополнительная рукоятка обеспечивает надежное удержание инструмента и делает работу более комфортной. Для сверления нескольких отверстий равной глубины предусмотрен ограничитель глубины сверления. На сетевом шнуре ударной дрелиDeWalt DWD 024есть держатель для патронного ключа.
Преимущества
- Компактность и малый вес
- Блокировка включения - для продолжительных работ
- Дрель может быть использована как шуруповерт, благодаря функции реверса
- Прорезиненная рукоятка обеспечивает надежный хват
- Плавная регулировка скорости