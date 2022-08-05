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Дрель ударная DeWalt DWD024KS, 650 Вт
5.0
1
Найти аналог
Сетевые дрели
    Дрель ударная DeWalt DWD024KS, 650 Вт
    Арт. 77777Х106257
    5.0
    1
    Дрель ударная DeWalt DWD024KS, 650 Вт
    Дрель ударная DeWalt DWD024KS, 650 Вт
    Дрель ударная DeWalt DWD024KS, 650 Вт
    Дрель ударная DeWalt DWD024KS, 650 Вт
    Дрель ударная DeWalt DWD024KS, 650 Вт
      Дрель ударная DeWalt DWD024KS, 650 Вт
      Дрель ударная DeWalt DWD024KS, 650 Вт
      Дрель ударная DeWalt DWD024KS, 650 Вт
      Дрель ударная DeWalt DWD024KS, 650 Вт
      Дрель ударная DeWalt DWD024KS, 650 Вт

      Дрель ударная DeWalt DWD024KS, 650 Вт

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. 77777Х106257
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		DeWalt
      Тип двигателя
      		щеточный
      Напряжение сети, В
      		220
      Плавный пуск
      		Нет
      Защита от перегрузки
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Ударная дрель DeWalt DWD 024 - инструмент для сверления отверстий в различных материалах. Функция реверса позволяет использовать дрель в качестве шуруповерта. Прорезиненная дополнительная рукоятка обеспечивает надежное удержание инструмента и делает работу более комфортной. Для сверления нескольких отверстий равной глубины предусмотрен ограничитель глубины сверления. На сетевом шнуре ударной дрелиDeWalt DWD 024есть держатель для патронного ключа.

        Преимущества

        • Компактность и малый вес
        • Блокировка включения - для продолжительных работ
        • Дрель может быть использована как шуруповерт, благодаря функции реверса
        • Прорезиненная рукоятка обеспечивает надежный хват
        • Плавная регулировка скорости