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Дрель ударная DeWalt D21717K, 701 Вт
5.0
1
Найти аналог
Сетевые дрели
    Дрель ударная DeWalt D21717K, 701 Вт
    Арт. Х106644
    5.0
    1
    Дрель ударная DeWalt D21717K, 701 Вт

      Дрель ударная DeWalt D21717K, 701 Вт

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. Х106644
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		DeWalt
      Страна производства
      		Чехия
      Родина бренда
      		США
      Тип двигателя
      		щеточный
      Напряжение сети, В
      		220
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы

      • Ударная дрель DeWalt D 21717 K оснащена быстрозажимным патроном, обеспечивающим быструю и легкую замену оснастки. Основная рукоятка инструмента выполнена с резиновой накладкой - для более надежной и точной работы. Дрель имеет два режима работы: сверление и сверление с ударом.

        Преимущества

        • Мощный двигатель
        • Модульная конструкция
        • Электронная регулировка скорости
        • Реверс
        • Основная рукоятка дрели обрезинена - для более комфортной работы
        • Дополнительная пылезащита выключателя
        • Два режима работы - сверление и сверление с ударом