Дрель ударная DeWalt D21717K, 701 Вт
Арт. Х106644
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Чехия
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Родина бренда
|США
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Тип двигателя
|щеточный
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Напряжение сети, В
|220
Ударная дрель DeWalt D 21717 K оснащена быстрозажимным патроном, обеспечивающим быструю и легкую замену оснастки. Основная рукоятка инструмента выполнена с резиновой накладкой - для более надежной и точной работы. Дрель имеет два режима работы: сверление и сверление с ударом.
Преимущества
- Мощный двигатель
- Модульная конструкция
- Электронная регулировка скорости
- Реверс
- Основная рукоятка дрели обрезинена - для более комфортной работы
- Дополнительная пылезащита выключателя
- Два режима работы - сверление и сверление с ударом