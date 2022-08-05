Ударная дрель DeWalt D 21717 K оснащена быстрозажимным патроном, обеспечивающим быструю и легкую замену оснастки. Основная рукоятка инструмента выполнена с резиновой накладкой - для более надежной и точной работы. Дрель имеет два режима работы: сверление и сверление с ударом.

Преимущества