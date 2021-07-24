Дрель DeWalt DWD 014 S применяется для работ по сверлению отверстий в дереве или стали. Также может использоваться как шуруповерт за счет функции реверса. Прочная конструкция увеличивает срок службы дрели. Компактные размеры и небольшой вес делают работу более легкой и удобной.

Преимущества