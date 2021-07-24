Дрель DeWalt DWD 014S, 550 Вт
Арт. Х106736
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Тип двигателя
|щеточный
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Напряжение сети, В
|220
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- Дрель DeWalt DWD 014 S применяется для работ по сверлению отверстий в дереве или стали. Также может использоваться как шуруповерт за счет функции реверса. Прочная конструкция увеличивает срок службы дрели. Компактные размеры и небольшой вес делают работу более легкой и удобной.
Преимущества
- Небольшие габариты дрели DeWalt DWD 014 S и удобная рукоятка делают работу более удобной
- Дрель имеет держатель для принадлежностей на сетевом шнуре
- Быстрозажимной патрон позволяет быстро заменять принадлежности
- Точность сверления различных материалов достигается за счет электронной регулировки скорости
- Функция фиксации включенного состояния обеспечивает непрерывную работу дрели при выполнении повторяющихся операций
- Есть функция реверса, позволяющая использовать дрель как шуруповерт
- Малый вес облегчает работу и снижает усталость пользователя