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Дрель DeWalt DWD 014S, 550 Вт
4.4
10
6 450 ₽
8 280 ₽
Сетевые дрели
    Дрель DeWalt DWD 014S, 550 Вт
    Арт. Х106736
    4.4
    10
    Дрель DeWalt DWD 014S, 550 Вт
    Дрель DeWalt DWD 014S, 550 Вт
    Дрель DeWalt DWD 014S, 550 Вт
    Дрель DeWalt DWD 014S, 550 Вт
    Дрель DeWalt DWD 014S, 550 Вт
    Дрель DeWalt DWD 014S, 550 Вт
    Дрель DeWalt DWD 014S, 550 Вт
    Дрель DeWalt DWD 014S, 550 Вт
    Дрель DeWalt DWD 014S, 550 Вт
    Дрель DeWalt DWD 014S, 550 Вт
    Дрель DeWalt DWD 014S, 550 Вт
      Дрель DeWalt DWD 014S, 550 Вт
      Дрель DeWalt DWD 014S, 550 Вт
      Дрель DeWalt DWD 014S, 550 Вт
      Дрель DeWalt DWD 014S, 550 Вт
      Дрель DeWalt DWD 014S, 550 Вт
      Дрель DeWalt DWD 014S, 550 Вт
      Дрель DeWalt DWD 014S, 550 Вт
      Дрель DeWalt DWD 014S, 550 Вт
      Дрель DeWalt DWD 014S, 550 Вт
      Дрель DeWalt DWD 014S, 550 Вт
      Дрель DeWalt DWD 014S, 550 Вт

      Дрель DeWalt DWD 014S, 550 Вт

      • -1 830 ₽
      6 450 ₽
      8 280 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 года гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. Х106736
      4.4
      10

      Характеристики

      Производитель
      		DeWalt
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Тип двигателя
      		щеточный
      Напряжение сети, В
      		220
      Все характеристики
      • -1 830 ₽
      6 450 ₽
      8 280 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 года гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Дрель DeWalt DWD 014 S применяется для работ по сверлению отверстий в дереве или стали. Также может использоваться как шуруповерт за счет функции реверса. Прочная конструкция увеличивает срок службы дрели. Компактные размеры и небольшой вес делают работу более легкой и удобной.

        Преимущества

        • Небольшие габариты дрели DeWalt DWD 014 S и удобная рукоятка делают работу более удобной
        • Дрель имеет держатель для принадлежностей на сетевом шнуре
        • Быстрозажимной патрон позволяет быстро заменять принадлежности
        • Точность сверления различных материалов достигается за счет электронной регулировки скорости
        • Функция фиксации включенного состояния обеспечивает непрерывную работу дрели при выполнении повторяющихся операций
        • Есть функция реверса, позволяющая использовать дрель как шуруповерт
        • Малый вес облегчает работу и снижает усталость пользователя