Преимущества

Дополнительная боковая рукоятка облегчает работу с материалами, при сверлении которых требуется усилие

Смена насадок занимает мало времени и не требует использования дополнительного инструмента за счет быстрозажимного патрона

Для сверления нескольких отверстий равной глубины предусмотрен ограничитель глубины сверления

На сетевом шнуре ударной дрели DeWalt DWD 024S есть держатель для оснастки

Компактность и малый вес

Блокировка включения - для продолжительных работ

Дрель может быть использована как шуруповерт, благодаря функции реверса

Дрель DeWalt DWD024S применяется для сверления отверстий в различных материалах. Есть функция реверса, поэтому дрель может быть использована в качестве шуруповерта. Сверление стало более комфортным, благодаря прорезиненной рукоятке.