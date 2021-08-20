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Дрель ударная DeWalt DWD 024S, 650 Вт
4.3
7
Найти аналог
Сетевые дрели
    Дрель ударная DeWalt DWD 024S, 650 Вт
    Арт. Х106768
    4.3
    7
    Дрель ударная DeWalt DWD 024S, 650 Вт
    Дрель ударная DeWalt DWD 024S, 650 Вт
    Дрель ударная DeWalt DWD 024S, 650 Вт
    Дрель ударная DeWalt DWD 024S, 650 Вт
    Дрель ударная DeWalt DWD 024S, 650 Вт
      Дрель ударная DeWalt DWD 024S, 650 Вт
      Дрель ударная DeWalt DWD 024S, 650 Вт
      Дрель ударная DeWalt DWD 024S, 650 Вт
      Дрель ударная DeWalt DWD 024S, 650 Вт
      Дрель ударная DeWalt DWD 024S, 650 Вт

      Дрель ударная DeWalt DWD 024S, 650 Вт

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. Х106768
      4.3
      7

      Характеристики

      Производитель
      		DeWalt
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Тип двигателя
      		щеточный
      Напряжение сети, В
      		220
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Дрель DeWalt DWD024S применяется для сверления отверстий в различных материалах. Есть функция реверса, поэтому дрель может быть использована в качестве шуруповерта. Сверление стало более комфортным, благодаря прорезиненной рукоятке.

        Преимущества

        • Дополнительная боковая рукоятка облегчает работу с материалами, при сверлении которых требуется усилие
        • Смена насадок занимает мало времени и не требует использования дополнительного инструмента за счет быстрозажимного патрона
        • Для сверления нескольких отверстий равной глубины предусмотрен ограничитель глубины сверления
        • На сетевом шнуре ударной дрели DeWalt DWD 024S есть держатель для оснастки
        • Компактность и малый вес
        • Блокировка включения - для продолжительных работ
        • Дрель может быть использована как шуруповерт, благодаря функции реверса