Дрель ударная DeWalt DWD 024S, 650 Вт
Арт. Х106768
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Тип двигателя
|щеточный
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Напряжение сети, В
|220
- Дрель DeWalt DWD024S применяется для сверления отверстий в различных материалах. Есть функция реверса, поэтому дрель может быть использована в качестве шуруповерта. Сверление стало более комфортным, благодаря прорезиненной рукоятке.
Преимущества
- Дополнительная боковая рукоятка облегчает работу с материалами, при сверлении которых требуется усилие
- Смена насадок занимает мало времени и не требует использования дополнительного инструмента за счет быстрозажимного патрона
- Для сверления нескольких отверстий равной глубины предусмотрен ограничитель глубины сверления
- На сетевом шнуре ударной дрели DeWalt DWD 024S есть держатель для оснастки
- Компактность и малый вес
- Блокировка включения - для продолжительных работ
- Дрель может быть использована как шуруповерт, благодаря функции реверса