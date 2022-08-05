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Дрель ударная DeWalt DWD522KS, 950 Вт
5.0
1
Найти аналог
Сетевые дрели
    Дрель ударная DeWalt DWD522KS, 950 Вт
    Арт. 77777Х106173
    5.0
    1
    Дрель ударная DeWalt DWD522KS, 950 Вт
    Дрель ударная DeWalt DWD522KS, 950 Вт
    Дрель ударная DeWalt DWD522KS, 950 Вт
    Дрель ударная DeWalt DWD522KS, 950 Вт
    Дрель ударная DeWalt DWD522KS, 950 Вт
    Дрель ударная DeWalt DWD522KS, 950 Вт
      Дрель ударная DeWalt DWD522KS, 950 Вт
      Дрель ударная DeWalt DWD522KS, 950 Вт
      Дрель ударная DeWalt DWD522KS, 950 Вт
      Дрель ударная DeWalt DWD522KS, 950 Вт
      Дрель ударная DeWalt DWD522KS, 950 Вт
      Дрель ударная DeWalt DWD522KS, 950 Вт

      Дрель ударная DeWalt DWD522KS, 950 Вт

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. 77777Х106173
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		DeWalt
      Страна производства
      		Мексика
      Родина бренда
      		США
      Тип двигателя
      		щеточный
      Напряжение сети, В
      		220
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Ударная дрель DeWALT DWD522KS – легкий, удобный в использовании, мощный инструмент профессионального уровня. Дрель применима для работы с древесиной, пластиком, металлом, легким бетоном и кирпичом. Данный инструмент подойдет и для высверливания крепежа. Компактный и эргономичный дизайн облегчает нагрузку при использовании. Смена насадок занимает мало времени и не требует применения дополнительного инструмента благодаря быстрозажимному патрону. Использован двигатель новейшей модели, что улучшает характеристики сверления. Модель снабжена 2-скоростным редуктором в металлическом корпусе для сверления разнообразных материалов. Модель снабжена ограничителем глубины сверления. Для безопасной работы предусмотрена предохранительная муфта предельного момента, которая предотвращает реакцию от крутящего момента при заклинивании сверла. При работе желательно использование защитных наушников и очков. 

        Преимущества

        • Новая система блокировки во включенном состоянии-больше удобства в обращении при продолжительных работах 
        • Предохранительная муфта предельного момента
        • Уникальный совмещённый переключатель скорости и режимов работы
        • Новый чувствительный выключатель переменной скорости позволяет аккуратно начинать сверление