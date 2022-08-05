Преимущества

Новая система блокировки во включенном состоянии-больше удобства в обращении при продолжительных работах

Предохранительная муфта предельного момента

Уникальный совмещённый переключатель скорости и режимов работы

Новый чувствительный выключатель переменной скорости позволяет аккуратно начинать сверление

Ударная дрель DeWALT DWD522KS – легкий, удобный в использовании, мощный инструмент профессионального уровня. Дрель применима для работы с древесиной, пластиком, металлом, легким бетоном и кирпичом. Данный инструмент подойдет и для высверливания крепежа. Компактный и эргономичный дизайн облегчает нагрузку при использовании. Смена насадок занимает мало времени и не требует применения дополнительного инструмента благодаря быстрозажимному патрону. Использован двигатель новейшей модели, что улучшает характеристики сверления. Модель снабжена 2-скоростным редуктором в металлическом корпусе для сверления разнообразных материалов. Модель снабжена ограничителем глубины сверления. Для безопасной работы предусмотрена предохранительная муфта предельного момента, которая предотвращает реакцию от крутящего момента при заклинивании сверла. При работе желательно использование защитных наушников и очков.