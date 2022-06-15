Ударная дрель Bosch GSB 24-2 0.601.19C.801
Арт. О00000006477
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Венгрия
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Родина бренда
|Германия
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Тип двигателя
|щеточный
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Напряжение сети, В
|220
Преимущества
- Быстрозажимной патрон - для простой смены оснастки
- Функция реверса - для заворачивания/отворачивания винтов
- Система KickBack Control обеспечивает повышенную степень защиты пользователя
- Регулировка оборотов - для работы с разными материалами
- Дополнительная рукоятка - для лучшего контроля над инструментом
- Надежный металлический корпус редуктора - для долгого срока службы Bosch GSB 24-2 0.601.19C.801
- Кейс - для удобства хранения и транспортировки инструмента и принадлежностей