Преимущества

Быстрозажимной патрон - для простой смены оснастки

Функция реверса - для заворачивания/отворачивания винтов

Система KickBack Control обеспечивает повышенную степень защиты пользователя

Регулировка оборотов - для работы с разными материалами

Дополнительная рукоятка - для лучшего контроля над инструментом

Надежный металлический корпус редуктора - для долгого срока службы Bosch GSB 24-2 0.601.19C.801

Кейс - для удобства хранения и транспортировки инструмента и принадлежностей

Ударная дрель Bosch GSB 24-2 0.601.19C.801 используется для сверления в кирпичных и пенобетонных конструкциях, в дереве и металле, на строительных площадках, а также в процессе ремонта. Регулировка числа оборотов позволяет подобрать нужную частоту вращения в зависимости от вида работ и материала. Выступ на конце рукоятки не дает руке соскользнуть. Для удобства и безопасности предусмотрена дополнительная рукоятка.