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Ударная дрель Bosch GSB 24-2 0.601.19C.801
5.0
1
Найти аналог
Сетевые дрели
    Ударная дрель Bosch GSB 24-2 0.601.19C.801
    Арт. О00000006477
    5.0
    1
    Ударная дрель Bosch GSB 24-2 0.601.19C.801
    Ударная дрель Bosch GSB 24-2 0.601.19C.801
    Ударная дрель Bosch GSB 24-2 0.601.19C.801
    Ударная дрель Bosch GSB 24-2 0.601.19C.801
      Ударная дрель Bosch GSB 24-2 0.601.19C.801
      Ударная дрель Bosch GSB 24-2 0.601.19C.801
      Ударная дрель Bosch GSB 24-2 0.601.19C.801
      Ударная дрель Bosch GSB 24-2 0.601.19C.801

      Ударная дрель Bosch GSB 24-2 0.601.19C.801

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000006477
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Венгрия
      Родина бренда
      		Германия
      Тип двигателя
      		щеточный
      Напряжение сети, В
      		220
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить

      • Ударная дрель Bosch GSB 24-2 0.601.19C.801 используется для сверления в кирпичных и пенобетонных конструкциях, в дереве и металле, на строительных площадках, а также в процессе ремонта. Регулировка числа оборотов позволяет подобрать нужную частоту вращения в зависимости от вида работ и материала. Выступ на конце рукоятки не дает руке соскользнуть. Для удобства и безопасности предусмотрена дополнительная рукоятка.

        Преимущества

        • Быстрозажимной патрон - для простой смены оснастки
        • Функция реверса - для заворачивания/отворачивания винтов
        • Система KickBack Control обеспечивает повышенную степень защиты пользователя
        • Регулировка оборотов - для работы с разными материалами
        • Дополнительная рукоятка - для лучшего контроля над инструментом
        • Надежный металлический корпус редуктора - для долгого срока службы Bosch GSB 24-2 0.601.19C.801
        • Кейс - для удобства хранения и транспортировки инструмента и принадлежностей