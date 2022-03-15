Преимущества

Металлический кожух редуктора

Расцепляющая муфта

Плавный пуск

Два режима работы: сверление с ударом и без удара

Удобный переключатель режимов

Два скоростных режима

Электронная регулировка числа оборотов

Регулировочный диск для установки граничного числа оборотов

Реверсивный переключатель

Блокировка клавиши пуска в рабочем положении

Встроенная подсветка рабочей зоны

Ударопрочный промышленный патрон

Многопозиционнная боковая рукоятка

Эргономичная обрезиненная основная рукоятка

Усиление кабеля на вводе

Держатель патронного ключа на усилении кабеля

Двойная изоляция

Двухскоростная ударная дрель Makita HP 2070 F имеет два режима работы: сверление и сверление с ударом. Оптимальное использование инструмента — сверление в древесине, металле, кирпиче, бетоне и пластике.