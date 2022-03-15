Ударная дрель Makita HP2070F
Арт. Х106318
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Япония
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Тип двигателя
|щеточный
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Напряжение сети, В
|220
- Двухскоростная ударная дрель Makita HP 2070 F имеет два режима работы: сверление и сверление с ударом. Оптимальное использование инструмента — сверление в древесине, металле, кирпиче, бетоне и пластике.
Преимущества
- Металлический кожух редуктора
- Расцепляющая муфта
- Плавный пуск
- Два режима работы: сверление с ударом и без удара
- Удобный переключатель режимов
- Два скоростных режима
- Электронная регулировка числа оборотов
- Регулировочный диск для установки граничного числа оборотов
- Реверсивный переключатель
- Блокировка клавиши пуска в рабочем положении
- Встроенная подсветка рабочей зоны
- Ударопрочный промышленный патрон
- Многопозиционнная боковая рукоятка
- Эргономичная обрезиненная основная рукоятка
- Усиление кабеля на вводе
- Держатель патронного ключа на усилении кабеля
- Двойная изоляция