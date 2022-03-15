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Ударная дрель Makita HP2070F (макс диаметр сверления дерева 40 мм, регулятор оборотов, патрон 13 мм)
5.0
2
14 349 ₽
20 090 ₽
Сетевые дрели
    Ударная дрель Makita HP2070F
    Арт. Х106318
    5.0
    2
    Ударная дрель Makita HP2070F (макс диаметр сверления дерева 40 мм, регулятор оборотов, патрон 13 мм)
    Ударная дрель Makita HP2070F (макс диаметр сверления дерева 40 мм, регулятор оборотов, патрон 13 мм)
    Ударная дрель Makita HP2070F (макс диаметр сверления дерева 40 мм, регулятор оборотов, патрон 13 мм)
    Ударная дрель Makita HP2070F (макс диаметр сверления дерева 40 мм, регулятор оборотов, патрон 13 мм)
    Ударная дрель Makita HP2070F (макс диаметр сверления дерева 40 мм, регулятор оборотов, патрон 13 мм)
    Ударная дрель Makita HP2070F (макс диаметр сверления дерева 40 мм, регулятор оборотов, патрон 13 мм)
    Ударная дрель Makita HP2070F (макс диаметр сверления дерева 40 мм, регулятор оборотов, патрон 13 мм)
      Ударная дрель Makita HP2070F (макс диаметр сверления дерева 40 мм, регулятор оборотов, патрон 13 мм)
      Ударная дрель Makita HP2070F (макс диаметр сверления дерева 40 мм, регулятор оборотов, патрон 13 мм)
      Ударная дрель Makita HP2070F (макс диаметр сверления дерева 40 мм, регулятор оборотов, патрон 13 мм)
      Ударная дрель Makita HP2070F (макс диаметр сверления дерева 40 мм, регулятор оборотов, патрон 13 мм)
      Ударная дрель Makita HP2070F (макс диаметр сверления дерева 40 мм, регулятор оборотов, патрон 13 мм)
      Ударная дрель Makita HP2070F (макс диаметр сверления дерева 40 мм, регулятор оборотов, патрон 13 мм)
      Ударная дрель Makita HP2070F (макс диаметр сверления дерева 40 мм, регулятор оборотов, патрон 13 мм)

      Ударная дрель Makita HP2070F

      • -5 741 ₽
      14 349 ₽
      20 090 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. Х106318
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Makita
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Япония
      Тип двигателя
      		щеточный
      Напряжение сети, В
      		220
      Все характеристики
      • -5 741 ₽
      14 349 ₽
      20 090 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Двухскоростная ударная дрель Makita HP 2070 F имеет два режима работы: сверление и сверление с ударом. Оптимальное использование инструмента — сверление в древесине, металле, кирпиче, бетоне и пластике.

        Преимущества

        • Металлический кожух редуктора
        • Расцепляющая муфта
        • Плавный пуск
        • Два режима работы: сверление с ударом и без удара
        • Удобный переключатель режимов
        • Два скоростных режима
        • Электронная регулировка числа оборотов
        • Регулировочный диск для установки граничного числа оборотов
        • Реверсивный переключатель
        • Блокировка клавиши пуска в рабочем положении
        • Встроенная подсветка рабочей зоны
        • Ударопрочный промышленный патрон
        • Многопозиционнная боковая рукоятка
        • Эргономичная обрезиненная основная рукоятка
        • Усиление кабеля на вводе
        • Держатель патронного ключа на усилении кабеля
        • Двойная изоляция