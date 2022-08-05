Преимущества

Надежность

Малый вес - 1.7 кг

Регулируемая частота вращения

Кнопка постоянства вращения

Отличная комплектация

Эргономичный дизайн

Ударная дрель Sturm ID2154S - представляет собой инструмент с двигателем мощностью 540 Вт. Частота вращения достигает 2500 оборотов в минуту. Дрель обладает двумя режимами работы: сверление и ударное сверление в различных материалах (камне, дереве, металле, керамике и пластике). Оснащена широким комплектом, в который входит набор высококачественных сверл.