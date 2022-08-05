Дрель ударная Sturm ID2154S, 540 Вт
Арт. Х106526
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Тип двигателя
|щеточный
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Напряжение сети, В
|220
- Ударная дрель Sturm ID2154S - представляет собой инструмент с двигателем мощностью 540 Вт. Частота вращения достигает 2500 оборотов в минуту. Дрель обладает двумя режимами работы: сверление и ударное сверление в различных материалах (камне, дереве, металле, керамике и пластике). Оснащена широким комплектом, в который входит набор высококачественных сверл.
Преимущества
- Надежность
- Малый вес - 1.7 кг
- Регулируемая частота вращения
- Кнопка постоянства вращения
- Отличная комплектация
- Эргономичный дизайн