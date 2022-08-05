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Дрель ударная Sturm ID2154S, 540 Вт
5.0
1
Найти аналог
Сетевые дрели
    Дрель ударная Sturm ID2154S, 540 Вт
    Арт. Х106526
    5.0
    1
    Дрель ударная Sturm ID2154S, 540 Вт

      Дрель ударная Sturm ID2154S, 540 Вт

      Найти аналог
      Нет в наличии
      14 месяцев гарантии
      Арт. Х106526
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Sturm
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Тип двигателя
      		щеточный
      Напряжение сети, В
      		220
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      14 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Ударная дрель Sturm ID2154S - представляет собой инструмент с двигателем мощностью 540 Вт. Частота вращения достигает 2500 оборотов в минуту. Дрель обладает двумя режимами работы: сверление и ударное сверление в различных материалах (камне,  дереве, металле, керамике и пластике). Оснащена широким комплектом, в который входит набор высококачественных сверл.

        Преимущества

        • Надежность
        • Малый вес - 1.7 кг
        • Регулируемая частота вращения
        • Кнопка постоянства вращения
        • Отличная комплектация
        • Эргономичный дизайн