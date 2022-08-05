Преимущества

Надежность

Малый вес - 2.1 кг

Регулируемая частота вращения

Кнопка постоянства вращения

Отличная комплектация

Эргономичный дизайн

Ударная дрель Sturm ID2078S - инструмент с двигателем мощностью 780 Вт. Благодаря этому частота вращения 0-2400 оборотов в минуту. Дрель обладает двумя режимами работы: сверление и ударное сверление. Может работать с такими материалами как камень, дерево, металл, пластик и др. Имеется держатель для ключевого патрона, который удобно располагается на кабельной муфте.