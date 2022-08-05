Дрель ударная Sturm ID2078S, 780 Вт
Арт. Х106447
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Тип двигателя
|щеточный
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Напряжение сети, В
|220
- Ударная дрель Sturm ID2078S - инструмент с двигателем мощностью 780 Вт. Благодаря этому частота вращения 0-2400 оборотов в минуту. Дрель обладает двумя режимами работы: сверление и ударное сверление. Может работать с такими материалами как камень, дерево, металл, пластик и др. Имеется держатель для ключевого патрона, который удобно располагается на кабельной муфте.
Преимущества
- Надежность
- Малый вес - 2.1 кг
- Регулируемая частота вращения
- Кнопка постоянства вращения
- Отличная комплектация
- Эргономичный дизайн