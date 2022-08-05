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Дрель ударная Sturm ID2078S, 780 Вт
5.0
1
Найти аналог
Сетевые дрели
    Дрель ударная Sturm ID2078S, 780 Вт
    Арт. Х106447
    5.0
    1
    Дрель ударная Sturm ID2078S, 780 Вт
    Дрель ударная Sturm ID2078S, 780 Вт
    Дрель ударная Sturm ID2078S, 780 Вт
    Дрель ударная Sturm ID2078S, 780 Вт
    Дрель ударная Sturm ID2078S, 780 Вт
    Дрель ударная Sturm ID2078S, 780 Вт
      Дрель ударная Sturm ID2078S, 780 Вт
      Дрель ударная Sturm ID2078S, 780 Вт
      Дрель ударная Sturm ID2078S, 780 Вт
      Дрель ударная Sturm ID2078S, 780 Вт
      Дрель ударная Sturm ID2078S, 780 Вт
      Дрель ударная Sturm ID2078S, 780 Вт

      Дрель ударная Sturm ID2078S, 780 Вт

      Найти аналог
      Нет в наличии
      14 месяцев гарантии
      Арт. Х106447
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Sturm
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Тип двигателя
      		щеточный
      Напряжение сети, В
      		220
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      14 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Ударная дрель Sturm ID2078S - инструмент с двигателем мощностью 780 Вт. Благодаря этому частота вращения 0-2400 оборотов в минуту. Дрель обладает двумя режимами работы: сверление и ударное сверление. Может работать с такими материалами как камень, дерево, металл, пластик и др. Имеется держатель для ключевого патрона, который удобно располагается на кабельной муфте.

        Преимущества

        • Надежность
        • Малый вес - 2.1 кг
        • Регулируемая частота вращения
        • Кнопка постоянства вращения
        • Отличная комплектация
        • Эргономичный дизайн