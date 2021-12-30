Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Patriot BR 201UES-h
Арт. О00000015480
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Класс товара
|профессиональный
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Макс. крутящий момент, Нм
|30
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Тип
|аккумуляторный, ударный
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Тип двигателя
|щеточный
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Аккумуляторная дрель-шуруповерт PATRIOT BR 201UES-h 180201205 подходит как любителям, так и профессионалам. Используется для заворачивания крепежа, а так же сверления отверстий в мягких и твердых материалах (дереве, металле, пластмассе, кирпиче). Быстрозажимной патрон сокращает время на замену оснастки. Подсветка оптимально освещает рабочую область при эксплуатации инструмента в затемненных помещениях. Предусмотрено 18 ступеней крутящего момента, что позволяет подбирать необходимое значение под конкретный материал.
Преимущества
- Регулировка частоты вращения
- Быстрая зарядка аккумулятора
- Блокировка шпинделя облегчает замену оснастки
- Система защиты аккумулятора BSC
- 2 аккумулятора в комплекте - для продолжительных работ
- Реверс для легкого извлечения сверла из материала
- Прорезиненная рукоятка ExtraGrip для надежного захвата
- Литий-ионная технология без эффекта памяти и саморазряда
- Кейс для хранения и транспортировки PATRIOT BR 201UES-h 180201205