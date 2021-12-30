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Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Patriot BR 201UES-h
5.0
2
Найти аналог
Ударные дрели-шуруповерты аккумуляторные
    Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Patriot BR 201UES-h
    Арт. О00000015480
    5.0
    2
    Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Patriot BR 201UES-h
    Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Patriot BR 201UES-h
    Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Patriot BR 201UES-h
    Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Patriot BR 201UES-h
    Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Patriot BR 201UES-h
    Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Patriot BR 201UES-h
    Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Patriot BR 201UES-h
    Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Patriot BR 201UES-h
    Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Patriot BR 201UES-h
    Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Patriot BR 201UES-h
    Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Patriot BR 201UES-h
      Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Patriot BR 201UES-h
      Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Patriot BR 201UES-h
      Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Patriot BR 201UES-h
      Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Patriot BR 201UES-h
      Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Patriot BR 201UES-h
      Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Patriot BR 201UES-h
      Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Patriot BR 201UES-h
      Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Patriot BR 201UES-h
      Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Patriot BR 201UES-h
      Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Patriot BR 201UES-h
      Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Patriot BR 201UES-h

      Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Patriot BR 201UES-h

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. О00000015480
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Patriot
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Класс товара
      		профессиональный
      Макс. крутящий момент, Нм
      		30
      Тип
      		аккумуляторный, ударный
      Тип двигателя
      		щеточный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы

      • Аккумуляторная дрель-шуруповерт PATRIOT BR 201UES-h 180201205 подходит как любителям, так и профессионалам. Используется для заворачивания крепежа, а так же сверления отверстий в мягких и твердых материалах (дереве, металле, пластмассе, кирпиче). Быстрозажимной патрон сокращает время на замену оснастки. Подсветка оптимально освещает рабочую область при эксплуатации инструмента в затемненных помещениях. Предусмотрено 18 ступеней крутящего момента, что позволяет подбирать необходимое значение под конкретный материал.

        Преимущества

        • Регулировка частоты вращения
        • Быстрая зарядка аккумулятора
        • Блокировка шпинделя облегчает замену оснастки
        • Система защиты аккумулятора BSC
        • 2 аккумулятора в комплекте - для продолжительных работ
        • Реверс для легкого извлечения сверла из материала
        • Прорезиненная рукоятка ExtraGrip для надежного захвата
        • Литий-ионная технология без эффекта памяти и саморазряда
        • Кейс для хранения и транспортировки PATRIOT BR 201UES-h 180201205