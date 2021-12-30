Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Patriot BR 201UES-h

Аккумуляторная дрель-шуруповерт PATRIOT BR 201UES-h 180201205 подходит как любителям, так и профессионалам. Используется для заворачивания крепежа, а так же сверления отверстий в мягких и твердых материалах (дереве, металле, пластмассе, кирпиче). Быстрозажимной патрон сокращает время на замену оснастки. Подсветка оптимально освещает рабочую область при эксплуатации инструмента в затемненных помещениях. Предусмотрено 18 ступеней крутящего момента, что позволяет подбирать необходимое значение под конкретный материал.

Преимущества