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Аккумуляторная дрель-шуруповерт Patriot BR 201UES 180201201
4.8
9
6 590 ₽
Аккумуляторные дрели-шуруповерты
  • Персональная скидка
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Patriot BR 201UES 180201201
Арт. О00000008395
4.8
9
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Patriot BR 201UES 180201201
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Patriot BR 201UES 180201201
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Patriot BR 201UES 180201201
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Patriot BR 201UES 180201201
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Patriot BR 201UES 180201201
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Patriot BR 201UES 180201201
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Patriot BR 201UES 180201201
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Patriot BR 201UES 180201201
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Patriot BR 201UES 180201201
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Patriot BR 201UES 180201201
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Patriot BR 201UES 180201201
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Patriot BR 201UES 180201201
  • Персональная скидка
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Patriot BR 201UES 180201201
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Patriot BR 201UES 180201201
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Patriot BR 201UES 180201201
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Patriot BR 201UES 180201201
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Patriot BR 201UES 180201201
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Patriot BR 201UES 180201201
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Patriot BR 201UES 180201201
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Patriot BR 201UES 180201201
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Patriot BR 201UES 180201201
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Patriot BR 201UES 180201201
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Patriot BR 201UES 180201201
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Patriot BR 201UES 180201201

Аккумуляторная дрель-шуруповерт Patriot BR 201UES 180201201

Дарим скидки за
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6 590 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽
Арт. О00000008395
4.8
9

Характеристики

Производитель
Patriot
Страна производства
Китай
Родина бренда
США
Класс товара
бытовой
Макс. крутящий момент, Нм
30
Тип
аккумуляторный
Тип двигателя
щеточный
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
6 590 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить

  • Аккумуляторная дрель-шуруповерт Patriot BR 201UES 180201201 используется в области строительных, отделочных и ремонтных работ. При установке соответствующей оснастки способна сверлить отверстия или закручивать крепеж. Быстрозажимной патрон сокращает время на замену оснастки. Подсветка оптимально освещает рабочую область при эксплуатации инструмента в слабоосвещенных местах. Предусмотрено 18 ступеней крутящего момента, что позволяет подбирать необходимое значение под конкретный материал.

    Преимущества

    • Регулировка частоты вращения
    • Быстрая зарядка аккумулятора
    • Блокировка шпинделя облегчает замену оснастки
    • Система защиты аккумулятора BSC
    • 2 аккумулятора в комплекте - для продолжительных работ
    • Реверс для легкого извлечения сверла из материала
    • Прорезиненная рукоятка ExtraGrip для надежного захвата
    • Литий-ионная технология без эффекта памяти и саморазряда
    • Кейс для хранения и транспортировки PATRIOT BR 201UES 180201201