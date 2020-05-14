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Аккумуляторная дрель-шуруповерт Patriot BR 201UES 180201201
Арт. О00000008395
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Класс товара
|бытовой
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Макс. крутящий момент, Нм
|30
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Тип
|аккумуляторный
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Тип двигателя
|щеточный
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Аккумуляторная дрель-шуруповерт Patriot BR 201UES 180201201 используется в области строительных, отделочных и ремонтных работ. При установке соответствующей оснастки способна сверлить отверстия или закручивать крепеж. Быстрозажимной патрон сокращает время на замену оснастки. Подсветка оптимально освещает рабочую область при эксплуатации инструмента в слабоосвещенных местах. Предусмотрено 18 ступеней крутящего момента, что позволяет подбирать необходимое значение под конкретный материал.
Преимущества
- Регулировка частоты вращения
- Быстрая зарядка аккумулятора
- Блокировка шпинделя облегчает замену оснастки
- Система защиты аккумулятора BSC
- 2 аккумулятора в комплекте - для продолжительных работ
- Реверс для легкого извлечения сверла из материала
- Прорезиненная рукоятка ExtraGrip для надежного захвата
- Литий-ионная технология без эффекта памяти и саморазряда
- Кейс для хранения и транспортировки PATRIOT BR 201UES 180201201