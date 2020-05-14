Аккумуляторная дрель-шуруповерт Patriot BR 201UES 180201201 используется в области строительных, отделочных и ремонтных работ. При установке соответствующей оснастки способна сверлить отверстия или закручивать крепеж. Быстрозажимной патрон сокращает время на замену оснастки. Подсветка оптимально освещает рабочую область при эксплуатации инструмента в слабоосвещенных местах. Предусмотрено 18 ступеней крутящего момента, что позволяет подбирать необходимое значение под конкретный материал.

Преимущества