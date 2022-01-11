Сетевая дрель-шуруповерт Вихрь СШ-550/1
Арт. О00000012989
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Класс товара
|бытовой
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Макс. крутящий момент, Нм
|20
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Тип
|сетевой
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Тип двигателя
|щеточный
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3 759 ₽
4 050 ₽
- -291 ₽
- Персональная скидка
- Сетевая дрель-шуруповерт Вихрь СШ-550/1 с быстрозажимным патроном упрощает и убыстряет процесс смены оснастки. Благодаря реверсу выведение застрявшего в материале сверла не является проблемой. Рукоятка имеет резиновые накладки, что способствует комфортной работе пользователя. Функциональный электроинструмент с регулируемым крутящим моментом, предназначен для закручивания и откручивания шурупов, саморезов, винтов, дюбелей и других видов крепежных изделий, а также для сверления отверстий в различных материалах в быту и промышленности. Работает от электросети 220-230В.
Преимущества
- Двухскоростной редуктор - для разных задач
- Небольшой вес не дает руке уставать
- Функция реверса упрощает выведение застрявшего в материале сверла
- 19 ступеней крутящего момента - для работы с разными материалами
- Резиновые накладки на рукоятке- для надежного удержания дрели