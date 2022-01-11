Преимущества

Двухскоростной редуктор - для разных задач

Небольшой вес не дает руке уставать

Функция реверса упрощает выведение застрявшего в материале сверла

19 ступеней крутящего момента - для работы с разными материалами

Резиновые накладки на рукоятке- для надежного удержания дрели

Сетевая дрель-шуруповерт Вихрь СШ-550/1 с быстрозажимным патроном упрощает и убыстряет процесс смены оснастки. Благодаря реверсу выведение застрявшего в материале сверла не является проблемой. Рукоятка имеет резиновые накладки, что способствует комфортной работе пользователя. Функциональный электроинструмент с регулируемым крутящим моментом, предназначен для закручивания и откручивания шурупов, саморезов, винтов, дюбелей и других видов крепежных изделий, а также для сверления отверстий в различных материалах в быту и промышленности. Работает от электросети 220-230В.