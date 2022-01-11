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Сетевая дрель-шуруповерт Вихрь СШ-550/1
5.0
1
1 701 ₽
Сетевые шуруповерты
    Сетевая дрель-шуруповерт Вихрь СШ-550/1
    Арт. О00000012989
    5.0
    1
    Сетевая дрель-шуруповерт Вихрь СШ-550/1
    Сетевая дрель-шуруповерт Вихрь СШ-550/1
    Сетевая дрель-шуруповерт Вихрь СШ-550/1
    Сетевая дрель-шуруповерт Вихрь СШ-550/1
    Сетевая дрель-шуруповерт Вихрь СШ-550/1
    Сетевая дрель-шуруповерт Вихрь СШ-550/1
      Сетевая дрель-шуруповерт Вихрь СШ-550/1
      Сетевая дрель-шуруповерт Вихрь СШ-550/1
      Сетевая дрель-шуруповерт Вихрь СШ-550/1
      Сетевая дрель-шуруповерт Вихрь СШ-550/1
      Сетевая дрель-шуруповерт Вихрь СШ-550/1
      Сетевая дрель-шуруповерт Вихрь СШ-550/1

      Сетевая дрель-шуруповерт Вихрь СШ-550/1

      1 701 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 8 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 9 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка 8 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. О00000012989
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Вихрь
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Класс товара
      		бытовой
      Макс. крутящий момент, Нм
      		20
      Тип
      		сетевой
      Тип двигателя
      		щеточный
      Все характеристики
      1 701 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 8 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 9 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка 8 сентября или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Сетевая дрель-шуруповерт Вихрь СШ-550/1 с быстрозажимным патроном упрощает и убыстряет процесс смены оснастки. Благодаря реверсу выведение застрявшего в материале сверла не является проблемой. Рукоятка имеет резиновые накладки, что способствует комфортной работе пользователя. Функциональный электроинструмент с регулируемым крутящим моментом, предназначен для закручивания и откручивания шурупов, саморезов, винтов, дюбелей и других видов крепежных изделий, а также для сверления отверстий в различных материалах в быту и промышленности. Работает от электросети 220-230В.

        Преимущества

        • Двухскоростной редуктор - для разных задач
        • Небольшой вес не дает руке уставать
        • Функция реверса упрощает выведение застрявшего в материале сверла
        • 19 ступеней крутящего момента - для работы с разными материалами
        • Резиновые накладки на рукоятке- для надежного удержания дрели