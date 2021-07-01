Сетевая дрель-шуруповерт Patriot FS 306
Арт. Х1218932
Характеристики
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Производитель
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Мощность, Вт
|300
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Тип двигателя
|щеточный
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Наличие удара
|Нет
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Наличие реверса
|Да
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Наличие подсветки
|Нет
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Тип патрона
|быстрозажимной
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Макс. крутящий момент, Нм
|35
- Мощный и легкий сетевой шуруповерт Patriot FS 306 c увеличенной длиной кабеля 5.5 метров, с высокоэффективным компактным электродвигателем и двухскоростным редуктором.
Преимущества
- Огромный крутящий момент 35 Нм при малом весе
- Рукоятка оснащена резиновыми накладками ExtraGrip для надежной фиксации инструмента в руке
- Многоступенчатая регулировка крутящего момента
- Подшипники защищены от пыли резиновыми прокладками
- Эффективная система охлаждения электромотора продлевает срок службы инструмента
- Долгий срок службы инструмента, благодаря автоматизированной сборке электромотора из высококачественных материалов
- Прорезиненный сетевой кабель Patriot выдерживает низкие температуры и позволяет сохранить инструмент в рабочем состоянии долгое время