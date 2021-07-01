Сетевая дрель-шуруповерт Patriot FS 306

Преимущества

Огромный крутящий момент 35 Нм при малом весе

Рукоятка оснащена резиновыми накладками ExtraGrip для надежной фиксации инструмента в руке

Многоступенчатая регулировка крутящего момента

Подшипники защищены от пыли резиновыми прокладками

Эффективная система охлаждения электромотора продлевает срок службы инструмента

Долгий срок службы инструмента, благодаря автоматизированной сборке электромотора из высококачественных материалов

Прорезиненный сетевой кабель Patriot выдерживает низкие температуры и позволяет сохранить инструмент в рабочем состоянии долгое время

Мощный и легкий сетевой шуруповерт Patriot FS 306 c увеличенной длиной кабеля 5.5 метров, с высокоэффективным компактным электродвигателем и двухскоростным редуктором.