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Сетевая дрель-шуруповерт Patriot FS 306
4.8
8
Найти аналог
Сетевые шуруповерты
    Сетевая дрель-шуруповерт Patriot FS 306
    Арт. Х1218932
    4.8
    8
    Сетевая дрель-шуруповерт Patriot FS 306
    Сетевая дрель-шуруповерт Patriot FS 306
    Сетевая дрель-шуруповерт Patriot FS 306
    Сетевая дрель-шуруповерт Patriot FS 306
    Сетевая дрель-шуруповерт Patriot FS 306
    Сетевая дрель-шуруповерт Patriot FS 306
    Сетевая дрель-шуруповерт Patriot FS 306
    Сетевая дрель-шуруповерт Patriot FS 306
    Сетевая дрель-шуруповерт Patriot FS 306
    Сетевая дрель-шуруповерт Patriot FS 306
    Сетевая дрель-шуруповерт Patriot FS 306
    Сетевая дрель-шуруповерт Patriot FS 306
    Сетевая дрель-шуруповерт Patriot FS 306
    Сетевая дрель-шуруповерт Patriot FS 306
    Сетевая дрель-шуруповерт Patriot FS 306
    Сетевая дрель-шуруповерт Patriot FS 306
    Сетевая дрель-шуруповерт Patriot FS 306
    Сетевая дрель-шуруповерт Patriot FS 306

    Сетевая дрель-шуруповерт Patriot FS 306

    Найти аналог
    Нет в наличии
    24 месяца гарантии
    Арт. Х1218932
    4.8
    8

    Характеристики

    Производитель
    		Patriot
    Мощность, Вт
    		300
    Тип двигателя
    		щеточный
    Наличие удара
    		Нет
    Наличие реверса
    		Да
    Наличие подсветки
    		Нет
    Тип патрона
    		быстрозажимной
    Макс. крутящий момент, Нм
    		35
    Все характеристики
    Найти аналог
    Нет в наличии
    24 месяца гарантии
    Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Статьи и обзоры
    • Мощный и легкий сетевой шуруповерт Patriot FS 306 c увеличенной длиной кабеля 5.5 метров, с высокоэффективным компактным электродвигателем и двухскоростным редуктором.

      Преимущества

      • Огромный крутящий момент 35 Нм при малом весе
      • Рукоятка оснащена резиновыми накладками ExtraGrip для надежной фиксации инструмента в руке
      • Многоступенчатая регулировка крутящего момента
      • Подшипники защищены от пыли резиновыми прокладками
      • Эффективная система охлаждения электромотора продлевает срок службы инструмента
      • Долгий срок службы инструмента, благодаря автоматизированной сборке электромотора из высококачественных материалов
      • Прорезиненный сетевой кабель Patriot выдерживает низкие температуры и позволяет сохранить инструмент в рабочем состоянии долгое время