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Сетевой шуруповерт Crown CT10151
5.0
1
3 090 ₽
Сетевые шуруповерты
  • Персональная скидка
Сетевой шуруповерт Crown CT10151
Арт. О00000041614
5.0
1
Сетевой шуруповерт Crown CT10151
  • Персональная скидка

Сетевой шуруповерт Crown CT10151

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3 090 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽
Арт. О00000041614
5.0
1

Характеристики

Производитель
Crown
Страна производства
Китай
Родина бренда
Китай
Класс товара
бытовой
Макс. крутящий момент, Нм
30
Тип
сетевой
Тип двигателя
щеточный
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
3 090 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽
Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Сетевой шуруповерт CROWN CT10151 применяется для сверления отверстий, а также для закручивания резьбовых соединений. Быстрозажимной патрон облегчает замену оснастки. Возможность регулировки скорости обеспечивает оптимальную работу с различными материалами. LED-светодиод подсвечивает рабочую область при эксплуатации шуруповерта в слабоосвещенных местах.

    Преимущества

    • Быстрозажимной патрон
    • 2-х скоростной редуктор
    • Электронная регулировка скорости
    • Регулировка крутящего момента
    • Встроенный LED фонарь
    • Обрезиненная рукоятка
    • Надежность
    • Износостойкость
    • Удобство использования