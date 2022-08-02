Преимущества

Быстрозажимной патрон

2-х скоростной редуктор

Электронная регулировка скорости

Регулировка крутящего момента

Встроенный LED фонарь

Обрезиненная рукоятка

Надежность

Износостойкость

Удобство использования

Сетевой шуруповерт CROWN CT10151 применяется для сверления отверстий, а также для закручивания резьбовых соединений. Быстрозажимной патрон облегчает замену оснастки. Возможность регулировки скорости обеспечивает оптимальную работу с различными материалами. LED-светодиод подсвечивает рабочую область при эксплуатации шуруповерта в слабоосвещенных местах.