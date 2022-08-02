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Сетевой шуруповерт Crown CT10151
Арт. О00000041614
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Китай
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Класс товара
|бытовой
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Макс. крутящий момент, Нм
|30
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Тип
|сетевой
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Тип двигателя
|щеточный
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- Сетевой шуруповерт CROWN CT10151 применяется для сверления отверстий, а также для закручивания резьбовых соединений. Быстрозажимной патрон облегчает замену оснастки. Возможность регулировки скорости обеспечивает оптимальную работу с различными материалами. LED-светодиод подсвечивает рабочую область при эксплуатации шуруповерта в слабоосвещенных местах.
Преимущества
- Быстрозажимной патрон
- 2-х скоростной редуктор
- Электронная регулировка скорости
- Регулировка крутящего момента
- Встроенный LED фонарь
- Обрезиненная рукоятка
- Надежность
- Износостойкость
- Удобство использования