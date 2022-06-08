Бита отверточная Практика Профи Т25 776-461, 50 мм, 2 штуки

Насадки отверточные Torx. Магнитные. Серия "Профи". Благодаря точному звездообразному профилю насадки хорошо передают крутящий момент без давления на винт (шуруп), что позволяет оптимально использовать данный тип винтов для ответственных, точных соединений деталей машин, приборов, бытовой техники.