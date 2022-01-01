Трехгранные биты Tri-Wing - это надежная оснастка для отверток, шуруповертов и дрелей. Их отличительной особенностью является форма паза, напоминающая трилистник. В ассортименте магазина “Бигам” представлены комплекты, в которые входят трехлопастные биты с шлицами разных размеров: TW0, TW1, TW2, TW3, TW4, TW5.

Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить биты tri-wing в городе Ярославль по цене от 70 до 1025 рублей. В наличии более 4 наименований. Биты Tri-Wing можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.