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Набор бит отверточных Практика Профи 918-689, TW1, TW2, 2 шт.
70 ₽
Биты Tri-Wing
    Набор бит отверточных Практика Профи 918-689, TW1, TW2, 2 шт.
    Арт. О00000023958
    Набор бит отверточных Практика Профи 918-689, TW1, TW2, 2 шт.
    Набор бит отверточных Практика Профи 918-689, TW1, TW2, 2 шт.
      Набор бит отверточных Практика Профи 918-689, TW1, TW2, 2 шт.
      Набор бит отверточных Практика Профи 918-689, TW1, TW2, 2 шт.

      Набор бит отверточных Практика Профи 918-689, TW1, TW2, 2 шт.

      70 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 3 октября или позже
        из 611 пунктов выдачи, 165 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000023958

      Характеристики

      Производитель
      		Практика
      Комбинированная
      		Нет
      Вес, кг
      		0.03
      Совместимость
      		шуруповёрт
      Адаптер в комплекте
      		Нет
      Все характеристики
      70 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 3 октября или позже
        из 611 пунктов выдачи, 165 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Набор бит отверточных ПРАКТИКА 918-689,  магнитные, Tri-Wing 1x25мм, 2x25мм, серии Профи. Винты с шлицем Tri-Wing применяются в аэрокосмической промышленности и при изготовлении различных электронных устройств, бытовой техники, игровых приставок, электроинструментов, насосов и другого оборудования в целях затруднения разборки вне специализированных сервисных центров, а также при монтаже техники в общественных местах в антивандальных целях