Набор бит отверточных Практика Профи 918-689, TW1, TW2, 2 шт.

Набор бит отверточных ПРАКТИКА 918-689, магнитные, Tri-Wing 1x25мм, 2x25мм, серии Профи. Винты с шлицем Tri-Wing применяются в аэрокосмической промышленности и при изготовлении различных электронных устройств, бытовой техники, игровых приставок, электроинструментов, насосов и другого оборудования в целях затруднения разборки вне специализированных сервисных центров, а также при монтаже техники в общественных местах в антивандальных целях