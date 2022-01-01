Набор бит отверточных Практика Профи 918-689, TW1, TW2, 2 шт.
Арт. О00000023958
Характеристики
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Производитель
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Комбинированная
|Нет
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Вес, кг
|0.03
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Совместимость
|шуруповёрт
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Адаптер в комплекте
|Нет
- Набор бит отверточных ПРАКТИКА 918-689, магнитные, Tri-Wing 1x25мм, 2x25мм, серии Профи. Винты с шлицем Tri-Wing применяются в аэрокосмической промышленности и при изготовлении различных электронных устройств, бытовой техники, игровых приставок, электроинструментов, насосов и другого оборудования в целях затруднения разборки вне специализированных сервисных центров, а также при монтаже техники в общественных местах в антивандальных целях