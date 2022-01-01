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Биты

Биты TORX

Найдено: 58 товаров
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Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить биты torx в городе Ярославль по цене от 15 до 4299 рублей. В наличии более 58 наименований. Биты TORX можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.
Хиты продаж
Инструменты Berger Bg151-1214 (TORX, торцевые головки, HEX, SL)
21 950 ₽
Инструменты Berger Bg151-1214 (TORX, торцевые головки, HEX, SL)
Инструменты BERGER BG128-1214 (TORX, торцевые головки. PH2)
17 745 ₽
Инструменты BERGER BG128-1214 (TORX, торцевые головки. PH2)
Инструменты AUTOVIRAZH AV-212082 (TORX, торцевые головки)
5 650 ₽
Инструменты AUTOVIRAZH AV-212082 (TORX, торцевые головки)
Набор бит BOSCH 2.607.002.580 (TORX, PH, PZ, SL)
2 680 ₽
Набор бит BOSCH 2.607.002.580 (TORX, PH, PZ, SL)
Набор насадок с удлинителем DEKO BS61
621 ₽
Набор насадок с удлинителем DEKO BS61
Набор вставок DeWalt DT70741T-QZ
3 860 ₽
Набор вставок DeWalt DT70741T-QZ
Набор бит TORX DeWalt DT70743T-QZ (SL, PH, PZ, T30)
3 060 ₽
Набор бит TORX DeWalt DT70743T-QZ (SL, PH, PZ, T30)
Набор бит DeWalt DT70731T-QZ, кейс, 37 предметов
2 850 ₽
Набор бит DeWalt DT70731T-QZ, кейс, 37 предметов
Набор принадлежностей в ящике ПРАКТИКА
640 ₽
Набор принадлежностей в ящике ПРАКТИКА
Набор бит ПРАКТИКА Профи 640-407
1 145 ₽
Набор бит ПРАКТИКА Профи 640-407
Набор бит Milwaukee SHOCKWAVE 4932430906
4 170 ₽
Набор бит Milwaukee SHOCKWAVE 4932430906
Набор бит в кейсе Milwaukee 4932430907 с держателем
3 750 ₽
Набор бит в кейсе Milwaukee 4932430907 с держателем
Набор бит Milwaukee SHOCKWAVE 4932430908
4 490 ₽
Набор бит Milwaukee SHOCKWAVE 4932430908
Набор бит ПРАКТИКА Профи 036-520
990 ₽
Набор бит ПРАКТИКА Профи 036-520
Набор вставок DeWalt TORSION DT70560T-QZ (TORX, PH, PZ)
1 699 ₽
Набор вставок DeWalt TORSION DT70560T-QZ (TORX, PH, PZ)
Набор насадок в кейсе DeWalt DT70739T-QZ, 31 предмет
2 520 ₽
Набор насадок в кейсе DeWalt DT70739T-QZ, 31 предмет
Набор ударных бит Milwaukee SHOCKWAVE 4932430905
3 590 ₽
Набор ударных бит Milwaukee SHOCKWAVE 4932430905
Комплект инструментов JONNESWAY S04H624101S (TORX, накидные)
18 010 ₽
Комплект инструментов JONNESWAY S04H624101S (TORX, накидные)
Инструменты Ombra Omt82s (TORX, торцевые головки)
8 240 ₽
Инструменты Ombra Omt82s (TORX, торцевые головки)
Инструменты BERGER BG095-1214 (TORX, торцевые насадки, PH, HEX)
12 460 ₽
Инструменты BERGER BG095-1214 (TORX, торцевые насадки, PH, HEX)
Инструменты Ombra OMT94S (TORX, торцевые головки, SL, PZ)
7 480 ₽
Инструменты Ombra OMT94S (TORX, торцевые головки, SL, PZ)
Инструменты АРСЕНАЛ AUTO 8144610 (TORX, торцевые вставки)
18 938 ₽
Инструменты АРСЕНАЛ AUTO 8144610 (TORX, торцевые вставки)
Инструменты АРСЕНАЛ АUTO 8144900 (TORX, торцевые головки)
10 745 ₽
Инструменты АРСЕНАЛ АUTO 8144900 (TORX, торцевые головки)
Набор бит Deko DKMT65 065-0223 (TORX, PZ, SL. PH)
2 034 ₽
Набор бит Deko DKMT65 065-0223 (TORX, PZ, SL. PH)