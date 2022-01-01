Бита TORX - уникальная оснастка, используемая в отвертках, пневматических, аккумуляторных и электрических инструментах. Отличается от стандартной шестигранной биты тем, что используется исключительно для монтажа метизов E-профиля. Среди товаров Бигам есть большой выбор, как с покрытием tin, так и диэлектрические.

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