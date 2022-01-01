Набор инструментов Sturm 1310-01-TS7, 72 предмета

Набор инструментов STURM 1310-01-TS7 состоит из семидесяти двух предметов. Предназначен для разнообразных ремонтных работ. В комплект входят инструменты для крепежа, монтирования, плоскогубцы для работ с электропроводкой и другие инструменты.



Преимущества