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Набор инструментов Sturm 1310-01-TS7, 72 предмета
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Наборы автоинструмента
    Набор инструментов Sturm 1310-01-TS7, 72 предмета
    Арт. Х1308640
    Набор инструментов Sturm 1310-01-TS7, 72 предмета
    Набор инструментов Sturm 1310-01-TS7, 72 предмета
    Набор инструментов Sturm 1310-01-TS7, 72 предмета
      Набор инструментов Sturm 1310-01-TS7, 72 предмета
      Набор инструментов Sturm 1310-01-TS7, 72 предмета
      Набор инструментов Sturm 1310-01-TS7, 72 предмета

      Набор инструментов Sturm 1310-01-TS7, 72 предмета

      Найти аналог
      Нет в наличии
      14 месяцев гарантии
      Арт. Х1308640

      Характеристики

      Производитель
      		Sturm
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Вес, кг
      		2.917
      Габариты, мм
      		435x375x285
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      14 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Набор инструментов STURM 1310-01-TS7 состоит из семидесяти двух предметов. Предназначен для разнообразных ремонтных работ. В комплект входят инструменты для крепежа, монтирования, плоскогубцы для работ с электропроводкой и другие инструменты.

        Преимущества

        • Эргономические двухкомпонентные рукоятки
        • Антискользящее покрытие
        • Твердость: 54-56 HRC
        • Все компоненты данного набора изготовлены из хромованадиевой стали, обладают продолжительным сроком службы
        • Инструмент упакован в закрывающийся пластиковый кейс с отдельными ячейками для каждого изделия, что обеспечивает надежное хранение без риска утери, а также быструю идентификацию необходимого приспособления