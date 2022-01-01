Набор инструментов Sturm 1310-01-TS7, 72 предмета
Арт. Х1308640
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Вес, кг
|2.917
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Габариты, мм
|435x375x285
- Набор инструментов STURM 1310-01-TS7 состоит из семидесяти двух предметов. Предназначен для разнообразных ремонтных работ. В комплект входят инструменты для крепежа, монтирования, плоскогубцы для работ с электропроводкой и другие инструменты.
Преимущества
- Эргономические двухкомпонентные рукоятки
- Антискользящее покрытие
- Твердость: 54-56 HRC
- Все компоненты данного набора изготовлены из хромованадиевой стали, обладают продолжительным сроком службы
- Инструмент упакован в закрывающийся пластиковый кейс с отдельными ячейками для каждого изделия, что обеспечивает надежное хранение без риска утери, а также быструю идентификацию необходимого приспособления