Автомобильный набор ручных инструментов Sturm 1040-02-Ss7
Арт. Х1306329
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Вес, кг
|2
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Габариты, мм
|330x190x60
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Предназначен для использования в домашних и слесарных работах. В комплект входят отвертки, плоскогубцы и тонкогубцы, а также головки и адаптер для них - все это надежно закреплено в пластиковом кейсе. Инструменты из хром-ванадиевой и высококачественной стали - для исправной работы на протяжении всего срока их эксплуатации.
Преимущества
- Антискользящая поверхность двухкомпонентных рукояток для комфортной работы
- Материал изготовления рабочей части - хромованадиевая сталь твердостью 54-56 HRC позволяет использовать инструмент при высоких нагрузках
- Удобство переноски набора осуществляется за счет практичного пластикового кейса
- Инструменты набора используются для слесарных, авторемонтных, электротехнических, строительных и домашних работ
- Инструменты, выполненные из хром-ванадиевой и высококачественной стали - для исправной работы на протяжении всего срока их эксплуатации
- Все инструменты надежно закреплены в кейс