Автомобильный набор ручных инструментов Sturm 1040-02-Ss7

Предназначен для использования в домашних и слесарных работах. В комплект входят отвертки, плоскогубцы и тонкогубцы, а также головки и адаптер для них - все это надежно закреплено в пластиковом кейсе. Инструменты из хром-ванадиевой и высококачественной стали - для исправной работы на протяжении всего срока их эксплуатации.

Преимущества