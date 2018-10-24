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Автомобильный набор ручных инструментов Sturm 1040-02-Ss7
5.0
1
Найти аналог
Наборы автоинструмента
    Автомобильный набор ручных инструментов Sturm 1040-02-Ss7
    Арт. Х1306329
    5.0
    1
    Автомобильный набор ручных инструментов Sturm 1040-02-Ss7
    Автомобильный набор ручных инструментов Sturm 1040-02-Ss7
    Автомобильный набор ручных инструментов Sturm 1040-02-Ss7
      Автомобильный набор ручных инструментов Sturm 1040-02-Ss7
      Автомобильный набор ручных инструментов Sturm 1040-02-Ss7
      Автомобильный набор ручных инструментов Sturm 1040-02-Ss7

      Автомобильный набор ручных инструментов Sturm 1040-02-Ss7

      Найти аналог
      Нет в наличии
      14 месяцев гарантии
      Арт. Х1306329
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Sturm
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Вес, кг
      		2
      Габариты, мм
      		330x190x60
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      14 месяцев гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Предназначен для использования в домашних и слесарных работах. В комплект входят отвертки, плоскогубцы и тонкогубцы, а также головки и адаптер для них - все это надежно закреплено в пластиковом кейсе. Инструменты из хром-ванадиевой и высококачественной стали - для исправной работы на протяжении всего срока их эксплуатации.

        Преимущества

        • Антискользящая поверхность двухкомпонентных  рукояток для комфортной работы
        • Материал изготовления рабочей части - хромованадиевая сталь твердостью 54-56 HRC позволяет использовать инструмент при высоких нагрузках
        • Удобство переноски набора осуществляется за счет практичного пластикового кейса
        • Инструменты набора используются для слесарных, авторемонтных, электротехнических, строительных и домашних работ
        • Инструменты, выполненные из хром-ванадиевой и высококачественной стали - для исправной работы на протяжении всего срока их эксплуатации
        • Все инструменты надежно закреплены в кейс