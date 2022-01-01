Набор ручного инструмента P.I.T. MaxPiler MXT-108-SET, 108 предметов
Арт. О00000027085
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Китай
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Вес, кг
|6.64
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Класс товара
|профессиональный
- Набор ручного инструмента P.I.T MaxPiler MXT-108-SET, 108 предметов. Универсальный набор ручного инструмента – надежный помощник как в быту, так и в профессиональной сфере.
Преимущества
- Инструменты изготовлены из прочной хром, ванадиевой стали
- Поставляются в пластиковом кейсе для удобства хранения и транспортировки