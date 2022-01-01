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Набор ручного инструмента P.I.T. MaxPiler MXT-108-SET, 108 предметов
5 006 ₽
Наборы автоинструмента
    Набор ручного инструмента P.I.T. MaxPiler MXT-108-SET, 108 предметов
    Арт. О00000027085
    Набор ручного инструмента P.I.T. MaxPiler MXT-108-SET, 108 предметов
    Набор ручного инструмента P.I.T. MaxPiler MXT-108-SET, 108 предметов
      Набор ручного инструмента P.I.T. MaxPiler MXT-108-SET, 108 предметов
      Набор ручного инструмента P.I.T. MaxPiler MXT-108-SET, 108 предметов

      Набор ручного инструмента P.I.T. MaxPiler MXT-108-SET, 108 предметов

      5 006 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 320 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. О00000027085

      Характеристики

      Производитель
      		P.I.T.
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Китай
      Вес, кг
      		6.64
      Класс товара
      		профессиональный
      Все характеристики
      5 006 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 320 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить

      • Набор ручного инструмента P.I.T MaxPiler MXT-108-SET, 108 предметов. Универсальный набор ручного инструмента – надежный помощник как в быту, так и в профессиональной сфере.

        Преимущества

        • Инструменты изготовлены из прочной хром, ванадиевой стали
        • Поставляются в пластиковом кейсе для удобства хранения и транспортировки