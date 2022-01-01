Набор инструментов для авто DEKO DKAT94 065-0794, 94 предмета

Преимущества

Преимущество кейса для транспортировки инструмента заключается в его прочности и наличии индивидуальной позиции для хранения каждого элемента набора в отдельности. Это существенно повышает удобство использования и упрощает поиск и подбор подходящего инструмента или оснастки

Большое количество вспомогательных средств позволяет без труда добраться до заглубленного или сложного крепежа. Комплект обладает также переходниками для успешной комбинации различных элементов



Набор инструментов для авто DEKO DKAT94 065-0794 включает в состав оборудование, выполненное из высокопрочной стали, которая прошла дополнительную закалку и специальную обработку. Это защищает инструмент от коррозии, а также делает его более устойчив к любым физическим деформациям.