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Набор инструментов для авто DEKO DKAT94 065-0794, 94 предмета
Найти аналог
Наборы автоинструмента
    Набор инструментов для авто DEKO DKAT94 065-0794, 94 предмета
    Арт. О00000034259
    Набор инструментов для авто DEKO DKAT94 065-0794, 94 предмета
    Набор инструментов для авто DEKO DKAT94 065-0794, 94 предмета
    Набор инструментов для авто DEKO DKAT94 065-0794, 94 предмета
      Набор инструментов для авто DEKO DKAT94 065-0794, 94 предмета
      Набор инструментов для авто DEKO DKAT94 065-0794, 94 предмета
      Набор инструментов для авто DEKO DKAT94 065-0794, 94 предмета

      Набор инструментов для авто DEKO DKAT94 065-0794, 94 предмета

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. О00000034259

      Характеристики

      Производитель
      		Deko
      Родина бренда
      		Китай
      Вес, кг
      		4.15
      Габариты, мм
      		270x77x378
      Класс товара
      		профессиональный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Набор инструментов для авто DEKO DKAT94 065-0794 включает в состав оборудование, выполненное из высокопрочной стали, которая прошла дополнительную закалку и специальную обработку. Это защищает инструмент от коррозии, а также делает его более устойчив к любым физическим деформациям.

        Преимущества

        • Преимущество кейса для транспортировки инструмента заключается в его прочности и наличии индивидуальной позиции для хранения каждого элемента набора в отдельности. Это существенно повышает удобство использования и упрощает поиск и подбор подходящего инструмента или оснастки
        • Большое количество вспомогательных средств позволяет без труда добраться до заглубленного или сложного крепежа. Комплект обладает также переходниками для успешной комбинации различных элементов