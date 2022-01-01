Набор инструментов для авто DEKO DKAT94 065-0794, 94 предмета
Арт. О00000034259
Характеристики
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Производитель
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Родина бренда
|Китай
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Вес, кг
|4.15
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Габариты, мм
|270x77x378
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Класс товара
|профессиональный
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- Набор инструментов для авто DEKO DKAT94 065-0794 включает в состав оборудование, выполненное из высокопрочной стали, которая прошла дополнительную закалку и специальную обработку. Это защищает инструмент от коррозии, а также делает его более устойчив к любым физическим деформациям.
Преимущества
- Преимущество кейса для транспортировки инструмента заключается в его прочности и наличии индивидуальной позиции для хранения каждого элемента набора в отдельности. Это существенно повышает удобство использования и упрощает поиск и подбор подходящего инструмента или оснастки
- Большое количество вспомогательных средств позволяет без труда добраться до заглубленного или сложного крепежа. Комплект обладает также переходниками для успешной комбинации различных элементов