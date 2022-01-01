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Набор инструментов для дома DEKO DKMT168 065-0220, 168 предмета
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Наборы автоинструмента
    Набор инструментов для дома DEKO DKMT168 065-0220, 168 предмета
    Арт. О00000034261
    Набор инструментов для дома DEKO DKMT168 065-0220, 168 предмета

      Набор инструментов для дома DEKO DKMT168 065-0220, 168 предмета

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. О00000034261

      Характеристики

      Производитель
      		Deko
      Родина бренда
      		Малайзия
      Вес, кг
      		6
      Габариты, мм
      		460x365x110
      Класс товара
      		профессиональный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Набор инструментов для дома DEKO DKMT168 065-0220 включает в состав оборудование, выполненное из высокопрочной стали, которая прошла дополнительную закалку и специальную обработку. Это защищает инструмент от коррозии, а также делает его более устойчив к любым физическим деформациям.

        Преимущества

        • Преимущество кейса для транспортировки инструмента заключается в его прочности и наличии индивидуальной позиции для хранения каждого элемента набора в отдельности. Это существенно повышает удобство использования и упрощает поиск и подбор подходящего инструмента или оснастки
        • Наличие специализированных ключей и слесарных инструментов позволяет проводить различные типы обработки деталей. Это облегчает работу на сборочном производстве и при ремонте автомобиля