Набор инструментов для дома DEKO DKMT168 065-0220, 168 предмета

Преимущества

Преимущество кейса для транспортировки инструмента заключается в его прочности и наличии индивидуальной позиции для хранения каждого элемента набора в отдельности. Это существенно повышает удобство использования и упрощает поиск и подбор подходящего инструмента или оснастки

Наличие специализированных ключей и слесарных инструментов позволяет проводить различные типы обработки деталей. Это облегчает работу на сборочном производстве и при ремонте автомобиля



Набор инструментов для дома DEKO DKMT168 065-0220 включает в состав оборудование, выполненное из высокопрочной стали, которая прошла дополнительную закалку и специальную обработку. Это защищает инструмент от коррозии, а также делает его более устойчив к любым физическим деформациям.