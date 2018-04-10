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Набор инструментов Sturm 1045-20-S45, 45 предметов
4.0
1
Найти аналог
Наборы автоинструмента
    Набор инструментов Sturm 1045-20-S45, 45 предметов
    Арт. Х1308886
    4.0
    1
    Набор инструментов Sturm 1045-20-S45, 45 предметов
    Набор инструментов Sturm 1045-20-S45, 45 предметов
    Набор инструментов Sturm 1045-20-S45, 45 предметов
      Набор инструментов Sturm 1045-20-S45, 45 предметов
      Набор инструментов Sturm 1045-20-S45, 45 предметов
      Набор инструментов Sturm 1045-20-S45, 45 предметов

      Набор инструментов Sturm 1045-20-S45, 45 предметов

      Найти аналог
      Нет в наличии
      14 месяцев гарантии
      Арт. Х1308886
      4.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Sturm
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Вес, кг
      		1.82
      Габариты, мм
      		310х170х60
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      14 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Набор инструмента из 45 предметов Sturm 1045-20-S45 предназначен для работы с шестигранным крепежом, а также с винтами одного из распространенных типов. Благодаря прочному пластиковому кейсу инструмент легко хранить и перевозить. Рукоятка утоплена в корпус, что обеспечивает компактное хранение и удобную транспортировку.

        Преимущества

        • 45 предметов в наборе
        • Охватывает 5 видов крепежа
        • Длительный срок службы
        • Простота транспортировки 