Набор инструментов Sturm 1045-20-S45, 45 предметов
Арт. Х1308886
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Вес, кг
|1.82
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Габариты, мм
|310х170х60
- Набор инструмента из 45 предметов Sturm 1045-20-S45 предназначен для работы с шестигранным крепежом, а также с винтами одного из распространенных типов. Благодаря прочному пластиковому кейсу инструмент легко хранить и перевозить. Рукоятка утоплена в корпус, что обеспечивает компактное хранение и удобную транспортировку.
Преимущества
- 45 предметов в наборе
- Охватывает 5 видов крепежа
- Длительный срок службы
- Простота транспортировки