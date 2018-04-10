Набор инструментов Sturm 1045-20-S45, 45 предметов

Преимущества

45 предметов в наборе

Охватывает 5 видов крепежа

Длительный срок службы

Простота транспортировки

Набор инструмента из 45 предметов Sturm 1045-20-S45 предназначен для работы с шестигранным крепежом, а также с винтами одного из распространенных типов. Благодаря прочному пластиковому кейсу инструмент легко хранить и перевозить. Рукоятка утоплена в корпус, что обеспечивает компактное хранение и удобную транспортировку.