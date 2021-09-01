Набор инструментов Sturm 1310-01-TS4, 138 предметов

Набор инструментов 1310-01-TS4 STURM 138 предметов, оставляется в практичном пластиковом чемоданчике с эргономичной ручкой. Кейс оснащен защелками, которые обеспечивают легкое и плотное закрытие створок. Элементы набора надежно закреплены в кейсе. Для обеспечения компактности при хранении створки чемоданчика практично складываются.



