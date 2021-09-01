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Набор инструментов Sturm 1310-01-TS4, 138 предметов
5.0
1
Найти аналог
Наборы автоинструмента
    Набор инструментов Sturm 1310-01-TS4, 138 предметов
    Арт. Х1308638
    5.0
    1
    Набор инструментов Sturm 1310-01-TS4, 138 предметов
    Набор инструментов Sturm 1310-01-TS4, 138 предметов
    Набор инструментов Sturm 1310-01-TS4, 138 предметов
      Набор инструментов Sturm 1310-01-TS4, 138 предметов
      Набор инструментов Sturm 1310-01-TS4, 138 предметов
      Набор инструментов Sturm 1310-01-TS4, 138 предметов

      Набор инструментов Sturm 1310-01-TS4, 138 предметов

      Найти аналог
      Нет в наличии
      14 месяцев гарантии
      Арт. Х1308638
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Sturm
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Вес, кг
      		4.125
      Габариты, мм
      		350x75x350
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      14 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Набор инструментов 1310-01-TS4 STURM  138 предметов, оставляется в практичном пластиковом чемоданчике с эргономичной ручкой. Кейс оснащен защелками, которые обеспечивают легкое и плотное закрытие створок. Элементы набора надежно закреплены в кейсе. Для обеспечения компактности при хранении створки чемоданчика практично складываются.