Набор инструментов Sturm 1310-01-TS4, 138 предметов
Арт. Х1308638
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Вес, кг
|4.125
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Габариты, мм
|350x75x350
- Набор инструментов 1310-01-TS4 STURM 138 предметов, оставляется в практичном пластиковом чемоданчике с эргономичной ручкой. Кейс оснащен защелками, которые обеспечивают легкое и плотное закрытие створок. Элементы набора надежно закреплены в кейсе. Для обеспечения компактности при хранении створки чемоданчика практично складываются.