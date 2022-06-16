Набор инструментов Вихрь 73/6/7/1, CrV, 1/4", 29 предметов - предназначен для ремонта автомобилей, мотоциклов, садовой и другой техники. Подходит как для использования на станциях технического обслуживания, так и в бытовом применении дома или на даче.



Преимущества

Инструмент изготовлен в соответствии с международными стандартами

Головки и комбинированные ключи изготовлены из хромованадиевой стали, придающей инструменту высокую твердость и легкость

Биты, биты-вставки и отвёртки производятся из стали S2, улучшающей характеристики крутящего момента и твёрдости

Все наборы упакованы в кейс, изготовленный из жесткого противоударного пластика, с металлическими застёжками



