Набор инструментов Вихрь 73/6/7/3, CrV, 1/2", 1/4", 82 предмета
Арт. О00000012959
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Вес, кг
|6.46
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Габариты, мм
|440x119x274
- Набор инструментов Вихрь 73/6/7/3, CrV, 1/2", 1/4", 82 предмета - предназначен для ремонта автомобилей, мотоциклов, садовой и другой техники. Подходит как для использования на станциях технического обслуживания, так и в бытовом применении дома или на даче.
Преимущества
- Инструмент изготовлен в соответствии с международными стандартами
- Головки и комбинированные ключи изготовлены из хромованадиевой стали, придающей инструменту высокую твердость и легкость
- Биты, биты-вставки и отвёртки производятся из стали S2, улучшающей характеристики крутящего момента и твёрдости
- Все наборы упакованы в кейс, изготовленный из жесткого противоударного пластика, с металлическими застёжками