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Набор инструментов Вихрь 73/6/7/5, CrV, 1/2", 1/4", 94 предмета
5.0
2
Найти аналог
Наборы автоинструмента
    Набор инструментов Вихрь 73/6/7/5, CrV, 1/2", 1/4", 94 предмета
    Арт. О00000013066
    5.0
    2
    Набор инструментов Вихрь 73/6/7/5, CrV, 1/2", 1/4", 94 предмета
    Набор инструментов Вихрь 73/6/7/5, CrV, 1/2", 1/4", 94 предмета
    Набор инструментов Вихрь 73/6/7/5, CrV, 1/2", 1/4", 94 предмета
    Набор инструментов Вихрь 73/6/7/5, CrV, 1/2", 1/4", 94 предмета
    Набор инструментов Вихрь 73/6/7/5, CrV, 1/2", 1/4", 94 предмета
    Набор инструментов Вихрь 73/6/7/5, CrV, 1/2", 1/4", 94 предмета
    Набор инструментов Вихрь 73/6/7/5, CrV, 1/2", 1/4", 94 предмета
    Набор инструментов Вихрь 73/6/7/5, CrV, 1/2", 1/4", 94 предмета
    Набор инструментов Вихрь 73/6/7/5, CrV, 1/2", 1/4", 94 предмета
    Набор инструментов Вихрь 73/6/7/5, CrV, 1/2", 1/4", 94 предмета
      Набор инструментов Вихрь 73/6/7/5, CrV, 1/2", 1/4", 94 предмета
      Набор инструментов Вихрь 73/6/7/5, CrV, 1/2", 1/4", 94 предмета
      Набор инструментов Вихрь 73/6/7/5, CrV, 1/2", 1/4", 94 предмета
      Набор инструментов Вихрь 73/6/7/5, CrV, 1/2", 1/4", 94 предмета
      Набор инструментов Вихрь 73/6/7/5, CrV, 1/2", 1/4", 94 предмета
      Набор инструментов Вихрь 73/6/7/5, CrV, 1/2", 1/4", 94 предмета
      Набор инструментов Вихрь 73/6/7/5, CrV, 1/2", 1/4", 94 предмета
      Набор инструментов Вихрь 73/6/7/5, CrV, 1/2", 1/4", 94 предмета
      Набор инструментов Вихрь 73/6/7/5, CrV, 1/2", 1/4", 94 предмета
      Набор инструментов Вихрь 73/6/7/5, CrV, 1/2", 1/4", 94 предмета

      Набор инструментов Вихрь 73/6/7/5, CrV, 1/2", 1/4", 94 предмета

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000013066
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Вихрь
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		6.86
      Габариты, мм
      		390x90x260
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Набор инструментов Вихрь 73/6/7/5, CrV, 1/2", 1/4", 94 предмета предназначен для ремонта автомобилей, мотоциклов, садовой и другой техники. Подходит как для использования на станциях технического обслуживания, так и в бытовом применении дома или на даче.

        Преимущества

        • Инструмент изготовлен в соответствии с международными стандартами
        • Головки и комбинированные ключи изготовлены из хромованадиевой стали, придающей инструменту высокую твердость и легкость
        • Биты, биты-вставки и отвёртки производятся из стали S2, улучшающей характеристики крутящего момента и твёрдости
        • Все наборы упакованы в кейс, изготовленный из жесткого противоударного пластика, с металлическими застёжками