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Набор бит и насадок DeWalt DT70731T-QZ FLEXTORQ (37 предметов)
2 536 ₽
2 670 ₽
Биты крестовые PZ
    Набор бит и насадок DeWalt DT70731T-QZ FLEXTORQ, 37 шт
    Арт. О00000018340
    Набор бит и насадок DeWalt DT70731T-QZ FLEXTORQ (37 предметов)
    Набор бит и насадок DeWalt DT70731T-QZ FLEXTORQ (37 предметов)
    Набор бит и насадок DeWalt DT70731T-QZ FLEXTORQ (37 предметов)
    Набор бит и насадок DeWalt DT70731T-QZ FLEXTORQ (37 предметов)

    Набор бит и насадок DeWalt DT70731T-QZ FLEXTORQ, 37 шт

    • -134 ₽
    2 536 ₽
    2 670 ₽
    за штуку
    цена при
    заказе на сайте
    в магазине 2 670 ₽
    • меньше 10 шт
    • Самовывоз завтра или позже
      из 2 магазинов, бесплатно
    • Забрать 21 ноября или позже
      из 633 пунктов выдачи, 229 ₽
    • Доставка завтра или позже, 400 ₽
    Арт. О00000018340

    Характеристики

    Производитель
    		DeWalt
    Комбинированная
    		Нет
    Вес, кг
    		0.31
    Особенности бит
    		держатель бит, футляр
    Совместимость
    		дрель, шуруповёрт
    Все характеристики
    • -134 ₽
    2 536 ₽
    2 670 ₽
    за штуку
    цена при
    заказе на сайте
    в магазине 2 670 ₽
    • меньше 10 шт
    • Самовывоз завтра или позже
      из 2 магазинов, бесплатно
    • Забрать 21 ноября или позже
      из 633 пунктов выдачи, 229 ₽
    • Доставка завтра или позже, 400 ₽
    Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
    • Набор бит и насадок FLEXTORQ Dewalt DT70731T-QZ предназначен для монтажа/демонтажа крепежных элементов с помощью шуруповерта или универсальной отвертки под биты. Адаптер обеспечивает надежное крепление оснастки в посадочном гнезде. Набор поставляется в удобном для хранения и транспортировки боксе