Набор бит и насадок DeWalt DT70731T-QZ FLEXTORQ (37 предметов)

Набор бит и насадок DeWalt DT70731T-QZ FLEXTORQ, 37 шт
Арт. О00000018340
Характеристики
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Производитель
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Комбинированная
|Нет
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Вес, кг
|0.31
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Особенности бит
|держатель бит, футляр
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Совместимость
|дрель, шуруповёрт
- Набор бит и насадок FLEXTORQ Dewalt DT70731T-QZ предназначен для монтажа/демонтажа крепежных элементов с помощью шуруповерта или универсальной отвертки под биты. Адаптер обеспечивает надежное крепление оснастки в посадочном гнезде. Набор поставляется в удобном для хранения и транспортировки боксе