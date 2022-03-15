Набор бит Metabo 626703000, 15 штук
Арт. 90089964
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Вес, кг
|0.15
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Особенности бит
|держатель бит, футляр
- Набор бит Metabo 626703000 поставляется в удобном боксе. В нем собраны различные биты для смены оснастки с разными шлицами.
Преимущества
- Инструментальные насадки из хромованадиевой стали (качество S2)
- Насадки с цветовой кодировкой: для быстрого и простого нахождения подходящей насадки
- Магнитный быстросменный угловой адаптер
- Высококачественный, прочный футляр специального дизайна Metabo, выдвижное крепление с отверстием евростандарта