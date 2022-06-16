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Набор бит Metabo LC 626697000, 32 предмета
5.0
2
Найти аналог
Биты крестовые PZ
    Набор бит Metabo LC 626697000, 32 предмета
    Арт. О00000005856
    5.0
    2
    Набор бит Metabo LC 626697000, 32 предмета
    Набор бит Metabo LC 626697000, 32 предмета
      Набор бит Metabo LC 626697000, 32 предмета
      Набор бит Metabo LC 626697000, 32 предмета

      Набор бит Metabo LC 626697000, 32 предмета

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. О00000005856
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Metabo
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Вес, кг
      		0.25
      Особенности бит
      		профессиональная, держатель бит, футляр
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Набор бит LC, 32 предмета Metabo 626697000 предназначен для монтажа/демонтажа крепежа.

        Преимущества

        • Биты из хромованадиевой стали (качество S2)
        • Магнитный держатель инструментальных насадок
        • Адаптер для сменных торцевых головок (переходник)
        • Высококачественный, прочный футляр в специальном дизайне Metabo