Набор бит Metabo LC 626697000, 32 предмета
Арт. О00000005856
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Вес, кг
|0.25
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Особенности бит
|профессиональная, держатель бит, футляр
- Набор бит LC, 32 предмета Metabo 626697000 предназначен для монтажа/демонтажа крепежа.
Преимущества
- Биты из хромованадиевой стали (качество S2)
- Магнитный держатель инструментальных насадок
- Адаптер для сменных торцевых головок (переходник)
- Высококачественный, прочный футляр в специальном дизайне Metabo