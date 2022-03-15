Набор бит с адаптером Kraftool 26140-H61 (61 предмет, наконечники PH, PZ, SL)

Набор бит KRAFTOOL Cr-V 26140-H61 может использоваться как при работе с шуруповертом, так и в работе с универсальными отвертками под биты. Надежный пластиковый кейс обеспечивает удобство хранения и транспортировки набора.Набор состоит из 61 предмета:

удлинитель-адаптер с магнитным держателем для бит;

переходник для торцевых головок 1/4";

и 59 бит.

Магнитный адаптер обеспечивает надежное крепление биты в посадочном гнезде.

Преимущества