Набор бит с адаптером Kraftool 26140-H61 (61 предмет, наконечники PH, PZ, SL)
Арт. 90089941
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Тайвань
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Родина бренда
|Германия
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Вес, кг
|0.49
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Особенности бит
|футляр
- Набор бит KRAFTOOL Cr-V 26140-H61 может использоваться как при работе с шуруповертом, так и в работе с универсальными отвертками под биты. Надежный пластиковый кейс обеспечивает удобство хранения и транспортировки набора.
Набор состоит из 61 предмета:
- удлинитель-адаптер с магнитным держателем для бит;
- переходник для торцевых головок 1/4";
- и 59 бит.
Магнитный адаптер обеспечивает надежное крепление биты в посадочном гнезде.
Преимущества
- Кейс упрощает транспортировку набора бит KRAFTOOL Cr-V 26140-H61
- Большое количество бит в комплекте (59 шт).