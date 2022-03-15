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Набор бит с адаптером Kraftool 26140-H61 (61 предмет, наконечники PH, PZ, SL)
5.0
2
1 400 ₽
Биты крестовые PZ
    Набор бит с адаптером Kraftool 26140-H61 (61 предмет, наконечники PH, PZ, SL)
    Арт. 90089941
    5.0
    2
    Набор бит с адаптером Kraftool 26140-H61 (61 предмет, наконечники PH, PZ, SL)
    Набор бит с адаптером Kraftool 26140-H61 (61 предмет, наконечники PH, PZ, SL)
    Набор бит с адаптером Kraftool 26140-H61 (61 предмет, наконечники PH, PZ, SL)
    Набор бит с адаптером Kraftool 26140-H61 (61 предмет, наконечники PH, PZ, SL)
    Набор бит с адаптером Kraftool 26140-H61 (61 предмет, наконечники PH, PZ, SL)
      Набор бит с адаптером Kraftool 26140-H61 (61 предмет, наконечники PH, PZ, SL)
      Набор бит с адаптером Kraftool 26140-H61 (61 предмет, наконечники PH, PZ, SL)
      Набор бит с адаптером Kraftool 26140-H61 (61 предмет, наконечники PH, PZ, SL)
      Набор бит с адаптером Kraftool 26140-H61 (61 предмет, наконечники PH, PZ, SL)
      Набор бит с адаптером Kraftool 26140-H61 (61 предмет, наконечники PH, PZ, SL)

      Набор бит с адаптером Kraftool 26140-H61 (61 предмет, наконечники PH, PZ, SL)

      1 400 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. 90089941
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Kraftool
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Германия
      Вес, кг
      		0.49
      Особенности бит
      		футляр
      Все характеристики
      1 400 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Набор бит KRAFTOOL Cr-V 26140-H61 может использоваться как при работе с шуруповертом, так и в работе с универсальными отвертками под биты. Надежный пластиковый кейс обеспечивает удобство хранения и транспортировки набора.
        Набор состоит из 61 предмета:

        • удлинитель-адаптер с магнитным держателем для бит;
        • переходник для торцевых головок 1/4";
        • и 59 бит.

        Магнитный адаптер обеспечивает надежное крепление биты в посадочном гнезде.

        Преимущества

        • Кейс упрощает транспортировку набора бит KRAFTOOL Cr-V 26140-H61
        • Большое количество бит в комплекте (59 шт).