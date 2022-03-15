Набор бит Bosch 2.607.019.452, 10 штук

Набор бит Bosch 2.607.019.452 (PH, PZ, T) — комплект из 10 предметов, изготовленные из высококачественной стали, предназначенные для использования в монтажно-демонтажных работах. Каждая из деталей набора может использоваться как сменный элемент для инструментов с формой шлица Standard (PH, PZ, T). В комплект также входит универсальный магнитный держатель.