Набор бит Bosch 2.607.019.452, 10 штук
Арт. Х150878168
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Вес, кг
|0.1
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Особенности бит
|держатель бит, футляр
- Набор бит Bosch 2.607.019.452 (PH, PZ, T) — комплект из 10 предметов, изготовленные из высококачественной стали, предназначенные для использования в монтажно-демонтажных работах. Каждая из деталей набора может использоваться как сменный элемент для инструментов с формой шлица Standard (PH, PZ, T). В комплект также входит универсальный магнитный держатель.