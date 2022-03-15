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Набор бит Bosch 2.607.019.452, 10 штук
5.0
2
1 000 ₽
Биты крестовые PZ
    Набор бит Bosch 2.607.019.452, 10 штук
    Арт. Х150878168
    5.0
    2
    Набор бит Bosch 2.607.019.452, 10 штук
    Набор бит Bosch 2.607.019.452, 10 штук
    Набор бит Bosch 2.607.019.452, 10 штук
      Набор бит Bosch 2.607.019.452, 10 штук
      Набор бит Bosch 2.607.019.452, 10 штук
      Набор бит Bosch 2.607.019.452, 10 штук

      Набор бит Bosch 2.607.019.452, 10 штук

      1 000 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. Х150878168
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Вес, кг
      		0.1
      Особенности бит
      		держатель бит, футляр
      Все характеристики
      1 000 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Набор бит Bosch 2.607.019.452 (PH, PZ, T) — комплект из 10 предметов, изготовленные из высококачественной стали, предназначенные для использования в монтажно-демонтажных работах. Каждая из деталей набора может использоваться как сменный элемент для инструментов с формой шлица Standard (PH, PZ, T). В комплект также входит универсальный магнитный держатель.