Набор инструментов Арсенал AUTO 8144610, 104 предмета

Набор инструмента АРСЕНАЛ AUTO 104 предмета облегчит ремонт любого транспортного средства. Удобен и прост в эксплуатации, позволяет выполнять широкий спектр операций по отладке авто. Комплект из 104 предметов может использоваться как для самостоятельного устранения поломок машины, так и в профессиональной сфере (на СТО, автосервисах, шиномонтажах).



Преимущества