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Набор инструментов Арсенал AUTO 8144610, 104 предмета
5.0
4
Найти аналог
Наборы автоинструмента
    Набор инструментов Арсенал AUTO 8144610, 104 предмета
    Арт. Х1302740
    5.0
    4
    Набор инструментов Арсенал AUTO 8144610, 104 предмета
    Набор инструментов Арсенал AUTO 8144610, 104 предмета
    Набор инструментов Арсенал AUTO 8144610, 104 предмета
      Набор инструментов Арсенал AUTO 8144610, 104 предмета
      Набор инструментов Арсенал AUTO 8144610, 104 предмета
      Набор инструментов Арсенал AUTO 8144610, 104 предмета

      Набор инструментов Арсенал AUTO 8144610, 104 предмета

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. Х1302740
      5.0
      4

      Характеристики

      Производитель
      		Арсенал
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		10.75
      Габариты, мм
      		540x410x110
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Набор инструмента АРСЕНАЛ AUTO 104 предмета облегчит ремонт любого транспортного средства. Удобен и прост в эксплуатации, позволяет выполнять широкий спектр операций по отладке авто. Комплект из 104 предметов может использоваться как для самостоятельного устранения поломок машины, так и в профессиональной сфере (на СТО, автосервисах, шиномонтажах).

        Преимущества

        • Удобство эксплуатации предметов за счет эргономичных прорезиненных рукояток
        • Высокое качество изготовления – прочная закаленная сталь, антикоррозийное покрытие
        • Компактность и простота хранения – вместительный кейс с выемками под каждый предмет
        • Легкость транспортировки – чемодан с удобной рукоятью
        • Длительный срок эксплуатации