Набор инструментов Арсенал AUTO 8144610, 104 предмета
Арт. Х1302740
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Тайвань
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Родина бренда
|Россия
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Вес, кг
|10.75
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Габариты, мм
|540x410x110
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- Набор инструмента АРСЕНАЛ AUTO 104 предмета облегчит ремонт любого транспортного средства. Удобен и прост в эксплуатации, позволяет выполнять широкий спектр операций по отладке авто. Комплект из 104 предметов может использоваться как для самостоятельного устранения поломок машины, так и в профессиональной сфере (на СТО, автосервисах, шиномонтажах).
Преимущества
- Удобство эксплуатации предметов за счет эргономичных прорезиненных рукояток
- Высокое качество изготовления – прочная закаленная сталь, антикоррозийное покрытие
- Компактность и простота хранения – вместительный кейс с выемками под каждый предмет
- Легкость транспортировки – чемодан с удобной рукоятью
- Длительный срок эксплуатации