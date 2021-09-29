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Набор инструментов Арсенал AUTO 1920850, 90 предметов
5.0
6
Найти аналог
Наборы автоинструмента
    Набор инструментов Арсенал AUTO 1920850, 90 предметов
    Арт. Х1302750
    5.0
    6
    Набор инструментов Арсенал AUTO 1920850, 90 предметов
    Набор инструментов Арсенал AUTO 1920850, 90 предметов
    Набор инструментов Арсенал AUTO 1920850, 90 предметов
    Набор инструментов Арсенал AUTO 1920850, 90 предметов
    Набор инструментов Арсенал AUTO 1920850, 90 предметов
    Набор инструментов Арсенал AUTO 1920850, 90 предметов
      Набор инструментов Арсенал AUTO 1920850, 90 предметов
      Набор инструментов Арсенал AUTO 1920850, 90 предметов
      Набор инструментов Арсенал AUTO 1920850, 90 предметов
      Набор инструментов Арсенал AUTO 1920850, 90 предметов
      Набор инструментов Арсенал AUTO 1920850, 90 предметов
      Набор инструментов Арсенал AUTO 1920850, 90 предметов

      Набор инструментов Арсенал AUTO 1920850, 90 предметов

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. Х1302750
      5.0
      6

      Характеристики

      Производитель
      		Арсенал
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		7.4
      Габариты, мм
      		410x335x93
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Набор АРСЕНАЛ AUTO 90 предметов – практичное решение для автослесарей и механиков. В комплекте есть все необходимые инструменты для профессионального ремонта легковых и грузовых машин, спецтранспорта. Подойдет набор инструмента АРСЕНАЛ AUTO 90 предметов и автомобилистам-любителям.

        Преимущества

        • Высокое качество изготовления
        • Возможность выполнить любые операции по ремонту и отладке машины за счет широкого спектра инструментов
        • Удобство переноса – есть специальный ударопрочный кейс на защелках.
        • Компактность – чемодан с инструментами можно хранить в багажнике авто, в гараже
        • Длительный срок использования за счет прочной стали с антикоррозийным покрытием