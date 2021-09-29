Набор инструментов Арсенал AUTO 1920850, 90 предметов

Набор АРСЕНАЛ AUTO 90 предметов – практичное решение для автослесарей и механиков. В комплекте есть все необходимые инструменты для профессионального ремонта легковых и грузовых машин, спецтранспорта. Подойдет набор инструмента АРСЕНАЛ AUTO 90 предметов и автомобилистам-любителям.



Преимущества