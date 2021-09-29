Набор инструментов Арсенал AUTO 1920850, 90 предметов
Арт. Х1302750
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Тайвань
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Родина бренда
|Россия
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Вес, кг
|7.4
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Габариты, мм
|410x335x93
- Набор АРСЕНАЛ AUTO 90 предметов – практичное решение для автослесарей и механиков. В комплекте есть все необходимые инструменты для профессионального ремонта легковых и грузовых машин, спецтранспорта. Подойдет набор инструмента АРСЕНАЛ AUTO 90 предметов и автомобилистам-любителям.
Преимущества
- Высокое качество изготовления
- Возможность выполнить любые операции по ремонту и отладке машины за счет широкого спектра инструментов
- Удобство переноса – есть специальный ударопрочный кейс на защелках.
- Компактность – чемодан с инструментами можно хранить в багажнике авто, в гараже
- Длительный срок использования за счет прочной стали с антикоррозийным покрытием