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Набор инструментов Арсенал AUTO 2106290, 79 предметов
5.0
2
Найти аналог
Наборы автоинструмента
    Набор инструментов Арсенал AUTO 2106290, 79 предметов
    Арт. Х1302801
    5.0
    2
    Набор инструментов Арсенал AUTO 2106290, 79 предметов
    Набор инструментов Арсенал AUTO 2106290, 79 предметов
    Набор инструментов Арсенал AUTO 2106290, 79 предметов
      Набор инструментов Арсенал AUTO 2106290, 79 предметов
      Набор инструментов Арсенал AUTO 2106290, 79 предметов
      Набор инструментов Арсенал AUTO 2106290, 79 предметов

      Набор инструментов Арсенал AUTO 2106290, 79 предметов

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. Х1302801
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Арсенал
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		6.2
      Габариты, мм
      		380x280x80
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Набор инструментов 79 предметов AUTO Арсенал AA-C38UL79 имеет одну из самых широких комплектаций в размерном ряду 3/8 на российском рынке. Кроме головок, комплектуется большим количеством таких предметов, как ключи комбинированные, шестигранные и шарнирные, биты и большой ассортимент переходников. Сталь, из которой изготовлен инструмент, легирована хромом и ванадием с нанесением никелевого покрытия. Крепкий кейс из ударопрочной пластмассы. Наборы инструментов Арсенал имеют пожизненную гарантию. Арсенал - всегда качественный инструмент и надежные кейсы.