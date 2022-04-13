Набор инструментов Арсенал AUTO 2106290, 79 предметов

Набор инструментов 79 предметов AUTO Арсенал AA-C38UL79 имеет одну из самых широких комплектаций в размерном ряду 3/8 на российском рынке. Кроме головок, комплектуется большим количеством таких предметов, как ключи комбинированные, шестигранные и шарнирные, биты и большой ассортимент переходников. Сталь, из которой изготовлен инструмент, легирована хромом и ванадием с нанесением никелевого покрытия. Крепкий кейс из ударопрочной пластмассы. Наборы инструментов Арсенал имеют пожизненную гарантию. Арсенал - всегда качественный инструмент и надежные кейсы.